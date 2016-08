Hydro-Québec se réjouit des changements climatiques

Les changements climatiques comportent de bonnes nouvelles pour Hydro-Québec qui entrevoit une augmentation de sa capacité de production grâce à des précipitations plus abondantes.

«Les études menées par le groupe Ouranos nous annoncent des choses intéressantes. Vers l'année 2050, on prévoit une augmentation des précipitations au Québec, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. On parle de débits annuels de 12% plus élevés dans le nord où se trouvent nos réserves d'eau et de 5% plus élevés dans le sud de la province», a énoncé, dimanche, le président-directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, à l'occasion d'une allocution prononcée à Boston.

«Je vois les changements climatiques positivement, a reconnu M. Martel en point de presse. L'eau, c'est notre pétrole à nous.» Des précipitations plus abondantes vont générer de plus grandes accumulations d'eau derrière les barrages hydroélectriques, augmentant d'autant les réserves d'énergie propre, a signifié M. Martel qui accompagne le premier ministre Philippe Couillard à Boston où se tient le 40e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premier ministres de l'est du Canada.

L'hydroélectricité québécoise sera au centre des représentations menées à Boston par la délégation québécoise, a promis le premier ministre Philippe Couillard. Les États de la Nouvelle-Angleterre ont l'intention d'acheter d'importants volumes d'énergie sans carbone. «Nous prévoyons fermer deux centrales nucléaires et deux usines au charbon au cours prochaines années. Nous devrons remplacer ces énergies par de l'énergie renouvelable», a indiqué le gouverneur du Massachusetts, Charles Baker.

Philippe Couillard se montre optimiste. «Je n'ai jamais senti autant d'appétit pour l'hydroélectricité québécoise», a-t-il soutenu.

Hydro-Québec n'est pas seule à vouloir saisir l'occasion. Une cinquantaine d'entreprises ont répondu à un appel de propositions lancé en janvier par le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut. «On demeure très confiant, nous sommes le 4e producteur d'hydroélectricité au monde», a plaidé Éric Martel.