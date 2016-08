«Je ne peux plus attendre» - Alex Galchenyuk

Alex Galchenyuk ressent une sincère excitation à l’idée de jouer dans la même équipe que Shea Weber.

L’attaquant du Canadien de Montréal n’attend plus que le début de la saison 2016-2017 pour reléguer à l’arrière-plan un piètre effort collectif lors de la dernière campagne – même si, individuellement, il a fourni la première production de 30 buts de sa carrière – et, surtout, voir à l’œuvre le phénomène Weber; un style de jeu brutal et un lancer frappé dévastateur.

«Nous ne jouons pas régulièrement contre les Predators de Nashville, mais je me souviens que, l’année dernière, il m’a frappé près de la rampe et je ne pouvais plus sentir mes jambes pendant trois jours», a raconté Galchenyuk au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi.

«Quand Weber s’apprête à tirer, tu ne veux pas te retrouver sur la trajectoire de la rondelle.»

«Jouer avec Shea Weber... Je ne peux plus attendre. Il détient un grand potentiel offensif. Il a marqué 20 buts la saison dernière. Tout le monde parle des attaquants, mais de voir un défenseur produire ainsi, c’est génial.»

Or, si le gardien-vedette Carey Price demeure en santé, que le défenseur acquis dans la transaction qui a envoyé P.K. Subban à Nashville fournit une belle touche offensive au Tricolore et que «Chucky» améliore encore son apport à l’attaque, les partisans du CH sont en droit de s’attendre à un spectacle autrement plus électrisant que l’année dernière de la part de leurs favoris.

«C’était agréable de me prouver que je suis capable d’être un bon attaquant, a convenu Galchenyuk, auteur de 56 points la saison dernière. Ne pas participer aux séries a évidemment été difficile, mais marquer 30 buts a été spécial pour moi.»

«En même temps, une fois que tu as atteint ce plateau, les attentes des autres montent, tout comme mes propres attentes. Je veux relever le défi.»