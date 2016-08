Johnny Depp, âme charitable ou de mauvaise foi ?

La saga du divorce entre Johnny Depp et Amber Heard n’est pas terminée.

On sait qu’un règlement entre les deux parties a fait en sorte que la jeune actrice s’est vu octroyer un montant de 7 millions de dollars.

Elle avait alors affirmé qu’elle ne garderait pas un sou de la somme et qu’elle ferait plutôt un don à deux organismes de charité qui lui tiennent à cœur. Le premier étant American Civil Liberties Union (ACLU), un organisme qui travaille entre autres à lutter contre la violence faite aux femmes, et le Children’s Hospital of Los Angeles où l’actrice a été bénévole pendant une dizaine d’années.

AFP

Stratagème malhonnête ?

Un représentant de Depp a annoncé qu’il éviterait l’intermédiaire (Heard) et ferait lui-même les dons totalisant 7 millions de dollars à ces organismes par l’entremise d’une série de versements.

Le clan Heard a répliqué rapidement en déclarant que même s’ils « apprécient le désir spontané de Depp d’encourager les organismes qu’Amber favorise », ceci contrevient à l’attente.

Ils insinuent que Depp met de l’avant ce stratagème afin d’en déduire des avantages fiscaux. Ils lui proposent donc de faire un don de 14 millions de dollars si ses intentions sont véritablement nobles, et non pas juste une façon de recevoir des crédits d’impôt diminuant de moitié son coût réel.

AFP

ACLU affirme avoir déjà reçu la somme tandis que l’hôpital pour enfants de Los Angeles confirme avoir reçu un premier versement.

À suivre...