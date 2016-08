La sœur de Mariah Carey a été arrêtée pour prostitution

La sœur de Mariah Carey a été arrêtée vendredi dernier pour prostitution à Saugerties dans l’état de New York, rapporte Daily Freeman.

Alison Carey a été menottée par un policier en civil qui enquêtait sur les activités suspectes d’un hôtel de la région. Le flic s’est fait passer pour un client et la sœur de la diva américaine a été arrêtée pour lui avoir offert des faveurs sexuelles en échange d’argent.

Joseph Sinagra, le chef de police de Saugerties, a déclaré à un journal local qu’Alison a mentionné aux policiers qu’elle était la sœur de l’interprète de Fantasy, ce qui a été vérifié et confirmé par la suite. La femme de 55 ans se prostituait dans l’hôtel depuis une semaine. Elle offrait ses services via les petites annonces. Elle est présentement détenue et comparaitra devant le tribunal mardi.

Selon le magazine Us Weekly, Alison est atteinte du VIH. La police demande donc à tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec elle, de consulter leur médecin.

Plus tôt cette année, Alison avait enregistré une vidéo dans laquelle elle demandait l’aide de sa sœur, alors qu’elles sont en froid depuis des années.