Le combat de Jacinthe René

Jacynthe René dit comprendre l’importance de préserver la vocation agricole de sa terre. Elle et son conjoint ont planté des arbres fruitiers, élèvent des abeilles et ont aménagé un jardin de fleurs. «Qu’on ne vienne pas me dire que je ne suis pas une agricultrice», insiste-t-elle. Ils ont aussi des alpagas et un âne.