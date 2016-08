Les 5 séries les plus chères

Certaines sont inédites, d’autres, de lointains souvenirs... Voici les cinq séries qui ont coûté le plus cher à produire, pour des raisons bien différentes les unes des autres...

The Crown Photo d'archives

13,2 millions $ par épisode



Inédite, la série la plus chère de tous les temps est le joyau de la programmation 2016 de Netflix. En novembre prochain, le service de télévision sur demande présentera en première mondiale The Crown, une saga sur la vie d’Élisabeth II. Six ­saisons de 10 épisodes sont prévues. La première saison commencera par le couronnement de la reine, à l’âge de 25 ans. Les producteurs ont fait appel aux experts les plus réputés de la monarchie pour qu’ils révèlent les histoires de Buckingham Palace. Il semblerait que la famille royale tremble en attendant de voir ses ­secrets révélés.

E.R. Photo d'archives

13 millions $ par épisode

En 15 ans d’existence, la saga médicale E.R. a certainement marqué le petit écran. Elle a permis de lancer la carrière de nombreux acteurs, dont celle de George Clooney. Les producteurs ont dû augmenter considérablement la masse salariale de la série d’une saison à l’autre. De 1997 à 1999, E.R. a coûté à NBC 13 millions $ par épisode. Cette somme a cependant baissé à 7 millions quand le beau George et quelques-uns de ses réputés collègues ont quitté l’urgence, en 2000.

Rome Photo d'archives

12,5 millions $ par ­épisode



Ce ne sont pas les ­cachets des acteurs de Rome qui ont fait passer de 10 à 12,5 millions le coût d’un épisode de la série de la première à la deuxième saison, mais les frais engagés pour la construction des décors de la bataille de ­Philippes et de la ville d’Alexandrie. Elles ont nécessité à elles seules une équipe de 350 travailleurs. Et dire que ces décors ont disparu en 2007, lorsque les studios Cinecittà ont été la proie des flammes!

The Get Down Photo d'archives

10 millions $ par épisode



La nouveauté de Netflix, The Get Down, en ligne depuis le 12 août, est la première ­incursion du réalisateur Baz Lurhrmann ( Moulin Rouge, Roméo + Juliette) en télévision. La série musicale, dont le budget est de 120 millions pour 12 épisodes, nous ­plonge dans le New York des années 1970. Une bande de jeunes paumés du Bronx n’ont que la danse et la musique pour ­espérer s’en sortir. Ce sont justement les chorégraphies complexes qui ont fait ­augmenter la facture des producteurs.

Friends Photo d'archives

10 millions $ par épisode



Friends a fait ses débuts humblement en 1994, à NBC, mais s’est ­retrouvée 10 ans plus tard au rang des séries cultes. Au départ, les six acteurs principaux touchaient chacun 22 500 $ par épisode, somme qui est passée à 1 million par semaine pour les saisons 9 et 10! Les cachets élevés qu’ont demandés les ­comédiens ont fait en sorte que la production d’un épisode de Friends, à l’époque, a coûté deux fois plus cher que ce qu’a exigé un épisode de Boardwalk Empire, produit 10 ans plus tard.