Les barres tendres avec fruits séchés au banc d’essai

Pratiques et rassasiantes, les barres tendres sont si populaires que le rayon qui leur est consacré est plus vaste que jamais. Se glissant aisément dans la boîte à lunch ou le sac de sport, elles constituent une collation idéale. Pour ce banc d’essai, nous avons analysé les barres tendres aux fruits séchés. Cap sur les meilleurs choix !

Une vingtaine de barres tendres avec fruits séchés (ou lyophilisés) ont été analysées lors de ce banc d’essai. Elles apportent, par barre :

Entre 80 et 160 calories;

Entre 1,5 et 6 g de lipides;

De 0 à 2,5 g de gras saturés;

De 1 à 6 g de fibres;

Entre 5 et 12 g de sucres;

Entre 1 et 6 g de protéines;

Certaines contiennent des noix et des arachides, d’autres sont uniquement faites de céréales.

Top 3

Photo Chantal Poirier

Le produit Compliments Balance Équilibre petits fruits et noix offre un contenu nutritionnel intéressant. Il renferme 4 g de fibres par barre de 30 g. Avec une teneur en sucres raisonnable (7 g) et 3 g de protéines, la barre Compliments Balance Équilibre petits fruits et noix se retrouve parmi le top 3! On aime aussi la présence de graines de lin et de son d’avoine au sein de sa liste d’ingrédients.

Photo Chantal Poirier

Les produits Kashi plaisent! La barre mélange du randonneur contient 5 g de protéines par barre de 35 g, un apport très intéressant. On apprécie aussi son contenu en fibres, 3 g par portion, et sa teneur en sucres modérée, soit 7 g par barre. Petit bémol! On remarque la ­présence d’huile de palme ajoutée aux raisins secs. À noter, toutefois, que, pour plusieurs produits, la composition des fruits séchés n’a pas été détaillée.

Photo Chantal Poirier

Le produit Val Nature mélange du randonneur avec fruit et noix renferme un contenu raisonnable en sucres, soit 7 g de sucres par barre de 35 g. On apprécie aussi sa teneur en protéines (3 g). On souhaiterait davantage de fibres, mais on aime la liste d’ingrédients du produit, qui rassemble grains entiers et huiles de qualité.

Fruits séchés et yogourt, un bon mariage ?

Photo Chantal Poirier

Certes, le yogourt est un aliment qui ­cadre au sein d’une alimentation saine et équilibrée. Qu’en est-il de celui-ci lorsqu’il sert d’enrobage à une barre ­tendre ou encore lorsqu’il est ajouté sous la forme de brisures? Disons qu’il se ­dénature passablement... jusqu’à en ­perdre ses lettres de noblesse!

Photo Chantal Poirier

Les enrobages et les brisures de yogourt renferment tous de l’huile de palme ou de palmiste modifiée, de mauvais gras pour la santé cardiovasculaire. Leur liste ­d’ingrédients est longue et rassemble de nombreux additifs (comme le BHT), des colorants ou d’autres arômes artificiels. Les barres avec yogourt à l’étude affichent une teneur en gras saturés parmi les plus élevées des produits à l’étude. Elles renferment également trop de sucres et de sodium. Bref, aucune ne peut figurer au palmarès des meilleurs choix!

Photo Chantal Poirier

Des options intéressantes...

Photo Chantal Poirier

La barre tendre Val Nature Boîte à lunch saveur de petits fruits renferme peu de lipides. Elle affiche aussi une teneur très intéressante en fibres, soit 5 g par barre de 26 g. Le produit, fabriqué dans un établissement sans arachides, contient également peu de sucres (5 g par barre). Parmi les barres sans arachides ni noix, elle fait partie des produits qui contiennent le plus de protéines, soit 2 g par barre. Petite déception toutefois de voir l’huile de palme figurer à la liste des ingrédients.

Photo Chantal Poirier

Le produit biologique Made Good aux fraises propose une liste d’ingrédients rassemblant des intrants de qualité. Fabriquée dans une usine qui n’utilise, notamment, ni arachides ni noix, elle affiche une teneur en sucres intéressante, soit 6 g de sucres par barre de 24 g.

Photo Chantal Poirier

Nature’s Path offre aussi un éventail de produits de qualité. La barre Envirokidz aux fraises est un produit biologique ­intéressant. Avec 2 g de fibres et de protéines, ainsi que 6 g de sucres par barre, la barre se classe parmi les produits exempts d’arachides et de noix les plus intéressants. De plus, elle ne renferme aucun gras saturés.

Sans arachides ni noix pour les plus petits !

Photo Chantal Poirier

Pour convenir aux boîtes à lunch des petits, les barres tendres ne doivent pas renfermer d’arachides ni de noix. Si les produits exempts de ces allergènes se font rares, quelques options retiennent positivement l’attention de la nutritionniste! À noter que seule l’arachide est concernée par les logos apposés aux produits en question. L’absence de noix est confirmée par une lecture de la liste des ingrédients et des allergènes.

Évidemment, les produits faits uniquement de céréales affichent moins de lipides (quoiqu’on aime bien la qualité des gras contenus dans les noix et les arachides!). Ils affichent aussi moins de protéines. On peut alors accompagner la barre d’une boisson de soya ou d’un verre de lait!