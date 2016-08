Les Casques bleus canadiens sont de retour

Le Canada, qui avait tourné le dos aux opérations de maintien de la paix de l’ONU sous le gouvernement Harper, offre à nouveau ses services à la communauté internationale.

En échange, espère-t-il, d’obtenir un siège au Conseil de sécurité dont il est absent depuis 20 ans. Comme on aime le dire à Ottawa, le Canada est de retour.

Mais les missions en Bosnie et au Rwanda ont laissé des souvenirs plus qu’amers. Au Soudan du sud, les forces de l’ONU sont accusées de ne pas protéger les civils.

La réputation des Casques bleus est aussi entachée de très nombreux scandales sexuels mettant en cause des soldats en mission. L’ONU a répertorié plus de 600 cas d’abus et d’exploitation sexuelle depuis 2008.

Entre 2013 et 2015, des soldats français et des Casques bleus en mission en Centrafrique auraient commis une centaine de crimes de nature sexuelle sur des mineurs. En Haiti, des Casques bleus auraient échangé de la nourriture contre des rapports sexuels.

Bref, la liste est longue. Le Casque bleu a perdu de son lustre.

Et son travail est de plus en plus dangereux. Si maintenir la paix entre Chypriotes grecs et la minorité turque sur l’île de Chypre ressemble plus à un pique-nique qu’à une opération militaire, les récentes missions au Darfour, en Centrafrique, au Congo et au Mali ont pris des allures d’enfer sur terre.

C’est bien beau maintenir la paix, mais il faut que la paix soit acquise. Comme c'est le cas de l’envoi d’une mission en Colombie pour surveiller l’application des accords de paix entre le gouvernement et les FARCS.

Plus de 120 pays participent présentement à 16 opérations de maintien de la paix de l’ONU dans le monde. Le Canada a une place d'honneur dans ce concert des nations. Après tout, c’est un premier ministre canadien et prix Nobel de la paix, Lester B. Pearson, qui a été l’instigateur d’une force permanente de maintien de la paix en 1956. Il y a beaucoup de nous dans ce noble concept.

Mais quand on regarde les bourbiers que sont devenus le Soudan du Sud et la république démocratique du Congo, des lieux hantés par le diable lui-même, il est permis de se demander s’il est raisonnable de vouloir maintenir une paix inexistante, d’envoyer des soldats canadiens s’interposer entre des rebelles islamistes et des milices chrétiennes en Centrafrique. Au Mali, 105 Casques bleus ont été tués par des islamistes.

Le Canada a promis 600 soldats et un budget de 450M $. Ce retour sera chaudement applaudi, les Canadiens bénéficient d’une excellente réputation sur le terrain. C’est vers le Canada que Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l’ONU, s’est tourné en 2010 pour qu’il prenne main la mission désastreuse en République démocratique du Congo.

Comme on dit, le Canada a passé son tour.(Présentement, le Canada n'a qu'une centaine de Casques bleus sur le terrain, soit trois fois moins que le Japon pourtant isolationniste.

On ne peut qu’applaudir ce retour mais le Canada doit s'imposer comme une véritable force de maintien de la paix et ne pas devenir une brosse à reluire pour restaurer la réputation des Casques bleus et de l’ONU en général.