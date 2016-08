Les chiens chinois à crête envahissent Québec

Une trentaine de chiens chinois à crête accompagnés de leurs maîtres ont pris d’assaut les rues du Vieux-Québec dimanche, et ont littéralement volé le spectacle, devenant rapidement le coup de cœur de nombreux curieux.

L’organisatrice de la marche, Marie-Josée Bouffard, était elle-même surprise de l’engouement provoqué par les petites bêtes presque entièrement sans poils. «On entendait les “Oh my God!” sur les terrasses et les gens nous photographiaient. Rendu au Château Frontenac, on aurait dit des paparazzi. Les gens nous ont même applaudis», explique l’amoureuse de ces petits chiens.