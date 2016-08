9 choses surprenantes à retenir des VMAs

Tout le monde appréhendait le déroulement des MTV Video Awards, qui se déroulaient ce dimanche au Madison Square Garden à New York. Kanye West allait-il revenir sur sa querelle avec Taylor Swift? Britney Spears faisait son grand retour. Rihanna offrait quatre performances.

Voici tout ce que vous devez savoir de la cérémonie qui récompense les artistes de l’industrie de la musique.

1. Blue Ivy vole la vedette sur le tapis rouge

Instagram

La fille de Benyocé et de Jay-Z était tout simplement adorable aux côtés de sa maman.

2. Le numéro d’ouverture de Rihanna

Tout de rose vêtue, Rihanna a pris d’assaut la scène des VMAs, non pas pour faire une publicité pour Pepto-Bismol, mais bien pour interpréter quelques-uns de ses plus grands hits comme We Found Love et Where Have You Been.

3. La finale «cochonne» du duo de Nicki Minaj et Ariana Grande

Instagram

Une scène qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Nicki Minaj et Ariana Grande ont terminé leur duo de manière assez explicite.

4. Alicia Keys se présente sur scène au naturel

AFP

Alicia Keys est montée sans maquillage sur la scène des VMAs pour présenter les nommés dans la catégorie «Meilleur vidéo homme». La statuette a été remise à Calvin Harris.

5. Kanye West envoie une flèche à Taylor Swift

Awww 😢😍 #Kanyewest gives #Amberrose a shoutout -I see you Amber " #Yeezy #muva #mtvvmas #vmas Une vidéo publiée par Miss Petite Nigeria Blog (@misspetitenigeria) le 28 Août 2016 à 19h00 PDT

«Je suis Kanye West. Et ça fait vraiment du bien de dire ça cette année». Durant les quelques minutes qui lui étaient accordées avant qu’il ne présente le vidéoclip Fade, Yeezy a confirmé qu’il avait bel et bien appelé Taylor Swift pour l’informer qu’elle était de la chanson Famous, sans toute fois s’attarder sur le sujet. Il a aussi salué son ex Amber Rose au passage.

6. Le déhanchement de Beyoncé

Queen B s’est déhanchée avec passion sur la chanson Hold Up au grand plaisir des téléspectateurs.

7. Le retour de Britney b*tch

Britney Bitch! O RETORNO. #britneyspears #britneybitch #thereturnofbritney #vma2016 #mtvvmas Une vidéo publiée par Anderson Monteiro (@kokunikame) le 28 Août 2016 à 19h54 PDT

Neuf ans après sa performance désastreuse en 2007, Britney Spears a fait un retour en force avec la chanson Make Me sur la scène des VMAs.

8. Un problème vestimentaire pour Rihanna

Instagram

Lors de sa troisième performance de la soirée, Rihanna a éprouvé un petit problème vestimentaire. L’une de ses cuissardes a perdue sa forme, laissant l’artiste avec une botte triste. Évidemment, Riri a géré la situation comme une pro!

9. Drake avoue être amoureux de Rihanna

Twitter

Drake a surpris la foule des VMAs lorsqu’il a avoué publiquement être amoureux de Rihanna depuis qu’il a 22 ans. Le chanteur canadien était sur scène pour remettre le MTV Michael Jackson Video Vanguard Award à la jolie Barbadienne.