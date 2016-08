Les enfants profitent des bains

Les enfants adorent l’auberge aux Quatre Matins, car ils ont accès, comme les adultes, aux bains extérieurs. Une auberge accueillante, où toute la famille passe d’agréables moments tout en ­vivant une expérience inoubliable.

Peu d’auberges permettent aux enfants d’accéder à leurs bains nordiques et chauds. Dans cet esprit, l’auberge aux Quatre Matins­­, de Saint-Côme, dans Lanaudière, leur permet d’en profiter avec un parent tous les jours de 10 h à midi. Un concept élaboré par le propriétaire, Dominic Benjamin, qui souhaitait offrir à sa jeune clientèle ce privilège habituellement réservé aux adultes. Du coup, les enfants bénéficient des deux bains chauds, du sauna sec, du bain nordique, du coin détente avec foyer et de la terrasse avec ses chaises longues. Tout cela dans un ­espace convivial en pleine nature.

Un hébergement de qualité

L’auberge aux Quatre Matins propose 12 chambres de quatre catégories (régulières, suites juniors, suites de luxe, condos). Elles sont douillettes, fraîchement rénovées et parfaitement aménagées pour accueillir aussi bien les couples que les famil­les. L’hébergement­­ varié et de qualité offre des chambres sur un étage, parfois sur deux étages avec une mezzanine pour loger le ou les lits. Certaines disposent d’un bain à remous­­, d’autres d’un foyer, mais toutes incluent­­ un accès aux bains.

On se régale !

Au petit-déjeuner, on prépare des plats de toutes sortes, sauf les traditionnels œufs et bacon! Le chef concocte des mets variés tels que crêpes, gaufres et bagels. Les aumô­­nières aux œufs nappées de sauce hollan­daise, servies avec une fricassée de bacon, saucisses, oignons et pommes de terre, con­viennent aux gourmands. Au souper, on se laisse tenter par la cuisson de crevettes et de viandes (dont le bison de la Terre des bisons de Rawdon) sur une pierre volcanique.

Coordonnées

Auberge Aux Quatre Matins

155, rue des Skieurs

Saint-Côme (Québec)

J0K 2B0

Tél.: 1 800 929-1932

www.auxquatrematins.ca