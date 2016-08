L’homme le plus riche au monde s’enrichit... grâce au Canada

Vendredi dernier, la valeur nette de Bill Gates a atteint la barre des 90 milliards de dollars US, rapporte Bloomberg.

On attribue cette hausse en partie grâce à ses participations dans Ecolab Inc et dans la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, communément appelé CN.

Cette valeur nette de 90 milliards place Gates confortablement en première position des individus les plus riches de la planète avec une avance de 13,5 milliards de dollars sur Amancio Ortega, qu’on connait surtout pour être le créateur de la marque de vêtements Zara.

AFP

Pour vous donner une idée de l’ampleur de la fortune de Gates, cela représente :

Tout près de 6 % du PIB canadien de 2015.

Gagner 90 000 fois un gros lot d’un million.

Acheter au moins 20 fois la valeur nette de Donald Trump.

La possibilité de rembourser près de la moitié de la dette québécoise évaluée à un peu plus de 200 milliards $.

Acheter 6666 fois la voiture américaine la plus chère de tous les temps. La toute première Shelby Cobra a été vendue aux enchères pour 13,5 millions il y a quelques semaines.

Malgré leur fortune, le bon vieux Bill et ses amis n’ont pas trouvé le temps de suivre des cours de danse.