L’île de toutes les surprises

De toutes les îles grecques visitées au cours de mon plus récent voyage, la Crète est celle qui m’a le plus surprise. Je ne m’attendais­­ pas à trouver son côté rustique si romantique.

Les couchers de soleil derrière les pics de ses montagnes ou à l’horizon de ses plus belles plages rivalisaient à coup sûr avec ceux de la photogénique et magnifique île de Santorini.

Pour tout vous dire, vous risquez d’aimer la Crète au point de modifier votre itinéraire de voyage. C’est l’une des raisons pour lesquelles plusieurs guides vous suggéreront de vous laisser un peu de liberté pendant vos escapades entre les îles. Ça, et aussi au cas où vous rateriez un de vos traversiers, qui ne quittent parfois les différents ports qu’une ou deux fois par jour. L’entreprise Hellenic Seaways est une option intéressante en raison de son grand nombre de destinations et de départs quotidiens (selon la saison), en plus du grand confort de ses traversiers.

Road trip crétois

Outre l’utilisation des transports maritimes, la location d’une voiture est essentielle pour vivre le plus possible ce que la Crète a à vous offrir; que ce soit pour vous rendre au début de l’une des plus belles randonnées pédestres de votre vie, dans les gorges de Samaria, ou pour aller vous dorer la couenne à Elafonisi, qui compte parmi les plus jolies plages grecques, avec son sable blanc et rose (qu’on nous demande de ne pas rapporter chez soi tellement il est beau et unique).

Votre voiture, louée à l’un des ports ou aéroports­­ de l’île, vous servira pour vous rendre partout aux quatre coins de l’île.

Du golfeur épicurien à la ­fashionista urbaine

Les urbains parmi vous ne seront pas déçus de leur passage dans les deux plus grandes villes de l’île à l’histoire fascinante : Chania la charmante, où l’influence de Venise se fait bien sentir, et Héraklion la bouillonnante, qui a moins bonne réputation que sa douce petite sœur, mais qu’il faut voir à tout prix si vous voulez magasiner un peu.

Entre les deux villes, ceux qui ont besoin de se délier les jambes peuvent jouer un petit 18 trous sur le plus beau terrain de golf des îles grecques: le Crete Golf Club (http://www.cretegolfclub.com.)

La cuisine crétoise est mondialement reconnue comme l’une des meilleures et des plus saines au monde. Et Héraklion vous réserve un autre excellent repas si vous allez souper chez Peskesi (http://peskesicrete.gr/en/). Réservation fortement suggérée, comme nous l’avons constaté en arrivant à l’improviste (c’est parfois ça le résultat de se retrouver au sommet du classement resto de Trip Advisor).

Arrêt pour foodies

Un autre petit bijou de restaurant est le ΜΕΘΕΞΙΣ à Palaiochora, petite ville balnéaire entourée de plages et de boutiques de vêtements et d’artisanat charmantes comme tout et bien moins chères que celles des îles plus touristiques. Établissement familial en bord de plage, le resto est tenue par la matriarche de la famille qui règne derrière les fourneaux. Quand ses enfants ont quitté le nid ­familial, la dame a décidé de transformer sa belle grande maison en restaurant pour y servir sa cuisine des plus succulentes.

Maison sympa

Pour la partie occidentale de l’île, une suggestion à envisager sérieusement est la maison d’hôtes d’Arete, que vous pourrez dénicher sur Airbnb (https://www.airbnb.ca/rooms/1136876) ou sous Arete Apartments. Helene et Sean, un couple de Britanniques trop charmants, n’ont pu résister à y faire leur Brexit avant l’heure et à y construire de leurs mains cette­­ maison de rêve au cours des dix dernières années. À 20 minutes de voiture de Chania (en direction des plus inoubliables plages, randonnées et routes de Crète) et en plein cœur du paradis qu’est la campagne crétoise, ils auront mille et un conseils plus judicieux les uns que les autres pour chacune de vos journées d’aventure.

Les surprises que vous réservera cette grande île sont multiples et prévoyez-y au minimum 4 ou 5 jours pour ne pas en repartir frustré ou déçu.

INFOS PRATIQUES