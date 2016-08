L'Impact a gagné un match qui peut changer une saison

TORONTO | Il y a de ces matchs qui peuvent transformer une saison et cette victoire inédite au BMO Field pourrait être rangée dans cette catégorie.

Plus loin, Dominic Oduro savourait pleinement le fruit de ses efforts.

«C’est comme si on venait de récolter six points.»

«La brigade défensive a été exceptionnelle, a d’ailleurs souligné Mauro Biello. Dans la surface, on a bien défendu sur les centres, ça fait du bien.»

«Le groupe a été formidable et je pense qu’on a grandi avec ce carton rouge, on est restés forts», a ajouté Ambroise Oyongo.

«Je dois lever mon chapeau à mes coéquipiers qui ont été mis à l’épreuve et qui ont répondu.»

«Je ne pense pas que c’était un rouge et j’espère que la Ligue verra les choses de la même façon», a ajouté Mallace.

«On a voulu faire ce que les équipes nous font quand elles viennent à domicile, a dit Drogba. Elles ne sortent pas et sur une occasion, elles marquent.

«On a fait ça et on s’est rendu compte que ça marche, alors on tire beaucoup de leçons de ce match.»