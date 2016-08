Oléoduc Énergie Est: l’Office national de l’énergie entame ses audiences à Montréal

MONTRÉAL – Les séances publiques de l’Office national de l’énergie (ONÉ) sur le projet d’oléoduc Énergie Est commencent lundi à Montréal, ce qui permettra aux détracteurs comme aux partisans d’exprimer leur point de vue devant le comité d’audience.

Plusieurs voix s’élèvent au Québec contre ce projet d’oléoduc de 4500 kilomètres de long qui transporterait chaque jour 1,1 million de barils de pétrole brut de l’Alberta au Nouveau-Brunswick. Même la tenue des audiences de l’ONÉ soulève la controverse et des personnalités publiques comme le maire de Montréal, Denis Coderre, et les députés du Parti québécois, et la CSN ont demandé cette semaine leur annulation.

D’autre part, des regroupements de gens d’affaires et des syndicats – notamment la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil du patronat du Québec et la FTQ-Construction — ont donné leur appui au projet, affirmant qu’il créera des milliers d’emplois au Québec.

Impartialité du processus

Le maire de Montréal a réclamé jeudi dernier la suspension des audiences parce qu’il doutait de l’impartialité du processus après avoir appris que l’ancien premier ministre Jean Charest avait rencontré des commissaires de l’ONÉ alors qu’il travaillait comme consultant pour TransCanada, la compagnie albertaine à l’origine du projet.

D’ailleurs, les organismes Stratégies énergétiques, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et Transition Initiative Kenora, ont officiellement demandé la récusation des commissaires Lyne Mercier et Jacques Gauthier du comité d’audience, parce qu’ils ont pris part à des rencontres privées avec Jean Charest en 2015. L’ONÉ entend étudier ces requêtes par écrit, mais il ne sera pas permis de discuter de ce sujet durant les audiences à Montréal. Tout commentaire en lien avec ces demandes de récusation doit être envoyé d’ici le 7 septembre, par écrit, à l’ONÉ.

Début des séances

Malgré tout, M. Coderre sera le premier à prendre la parole devant le comité d’audience lundi matin, au nom de tous les maires de la Communauté métropolitaine de Montréal qui sont, comme lui, opposés au projet. Des représentants Mohawks de Kanesatake et de Kahnawake, ainsi que des Regroupements de comités vigilance hydrocarbures qui sont contre la construction du pipeline s’exprimeront en après-midi.

Les audiences se poursuivront mardi, avec notamment l’intervention de la FCCQ et du Conseil du patronat du Québec, et vendredi, avec le témoignage d’Équiterre, entre autres.

Le public est invité à assister aux séances qui se dérouleront durant ces trois jours, à partir de 9 h, au Centre Montréal, au 2200, rue Mansfield à Montréal.

Le passage de l’ONÉ à Montréal s’inscrit dans une série de séances pancanadiennes, dans les provinces que traverserait l’oléoduc. Le processus de consultation a débuté au Nouveau-Brunswick le 8 août et se terminera en Ontario le 16 décembre. Des audiences auront lieu du 3 au 7 octobre à Québec.