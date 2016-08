Paris, Berlin et Varsovie veulent resserrer les liens après le Brexit

Les ministres allemand, français et polonais des Affaires étrangères ont prôné dimanche un rapprochement de leurs pays pour permettre l’émergence d’une Union européenne plus flexible et plus efficace, après la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE.

Réunis à l’occasion du 25e anniversaire du «Triangle de Weimar», un format diplomatique regroupant les trois pays, les ministres ont relevé dans une déclaration commune vouloir faire «face aux défis sans pareil en Europe (...), intensifier la coopération et lui donner une nouvelle impulsion».

Frank-Walter Steinmeier, Jean-Marc Ayrault et Witold Waszczykowski s’engagent à «renforcer les fondements de l’intégration européenne» tout en «ambitionnant une UE plus flexible qui reflète les ambitions divergentes des pays membres en ce qui concerne une intégration accrue».

Militant pour un «renforcement des politiques étrangères et de sécurité» de l’Union, les trois ministres appellent à ce qu’une fois par an les chefs d’État et de gouvernement se réunissent pour un «Conseil de sécurité européen».

Il s’agit de montrer, selon eux, que l’Union européenne est mieux à même que les États de répondre au défi sécuritaire, à la crise migratoire et pour renforcer compétitivité, croissance et créations d’emplois sur le continent.

Les diplomates et dirigeants des 27 pays restant dans l’Union européenne ont multiplié ces dernières semaines les rencontres pour tenter de dégager un consensus sur l’avenir de l’UE, après le vote de sortie du Royaume-Uni et sur fond de désamour croissant des populations dans différents pays européens. Un sommet de ces États est prévu mi-septembre à Bratislava.

Les points d’achoppements restent cependant nombreux, à l’instar de la politique d’ouverture et de répartition des migrants à travers l’UE souhaitée par la chancelière Angela Merkel, mais rejetée par de nombreux pays, en particulier en Europe de l’Est, Pologne en tête.

«Nous savons qu’il n’y a pas de réponse simple à ces défis, mais nous sommes déterminés à les affronter ensemble dans un esprit de confiance mutuelle renouvelée», ont estimé les ministres.