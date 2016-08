Petit mais ô combien pratique

Les petits utilitaires sont de plus en plus populaires au Canada, et plus encore au Québec. Le succès commercial du Buick Encore, véhicule pratique et écoénergétique, l’illustre bien.

Qu’est-ce qu’un Buick Encore? C’est un utilitaire du plus petit format imaginable. Pour vous le représenter, imaginez un instant une Hyundai Accent à hayon, la voiture sous-compacte la plus vendue au Cana­da et au Québec. Donnez-lui une garde au sol plus importante et une carrosserie plus haute, et vous obtiendrez un véhicule à quatre places dont l’habitacle transformable offre une position de conduite nettement plus haute que dans la sous-compacte coréenne en question.

Cette comparaison aurait été tout aussi juste avec la Chevrolet Sonic à hayon, un véhicule fabriqué par General Motors comme le Buick. Cependant, la popularité de l’Accent l’imposait tout naturellement, même si Hyundai n’offre pas d’utilitaire sous-compact comparable à l’Encore... du moins pas encore! Un modèle de taille comparable fera vraisemblablement ses débuts en 2017.

Créneau en pleine explosion

L’arrivée prochaine de ce mini-VUS Hyundai témoigne de la popularité croissante des utilitaires sous-compacts, un créneau qui était marginal avant l’apparition du Nissan Juke, en 2011.

La popularité des petits utilitaires croît chaque année, comme l’illustrent les augmentations répétées de leurs ventes au Canada comme au Québec. Au terme des six premiers mois de l’année, elles ont bondi de 71 % au Cana­da et de 92 % au Québec.

L’Encore fait bonne figure dans ce créneau, actuellement du moins. C’est un des petits utilitaires les plus populaires. Fabriqué en Corée du Sud, ce véhicule à roues avant motrices a une vocation urbaine. Cela ne l’empêche pas d’offrir l’option d’une transmission intégrale, un équipement qui ajoute 2000 $ au prix du véhicule, quelle que soit la version.

À l’instar du Chevrolet Trax, son jumeau à prix plus abordable, l’Encore partage la plateforme utilisée pour les Chevrolet Spark et Sonic. Cette plateforme a une rigidité très appréciable, mais elle nécessite une protection anti­rouille additionnelle, à notre avis, n’étant pas protégée adéquatement en usine contre la corrosion.

Photo courtoisie General Motors

Petit turbo sous le capot

Sous le capot, on découvre un quatre-cylindres Ecotec à turbocompresseur de 1,4 L, un moteur qu’il partage naturellement avec le Chevrolet Trax et dont on retrouve des variantes dans les Chevrolet Sonic et Cruze. Pour le Buick, il produit 138 ch et livre ses 148 lb-pi de couple à bas régime, à partir de 1850 tr/min. De plus, ce moteur est jumelé à une boîte automatique à six rapports bien étagée.

Ce moteur ne manque donc pas de couple à bas régime. D’ailleurs, dès les premiers instants d’une accélération, grâce à l’action du turbo, le petit utilitaire s’élance vivement. Mais la petite taille du véhicule amplifie peut-être cette impression de rapidité, car il faut tout de même près de 10 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Le Mazda CX-3 et le Honda HR-V réduisent tous deux cette accélération à environ 8 secondes grâce à leurs moteurs atmosphériques plus performants.

Les moteurs de ces deux rivaux du Buick sont également moins gourmands. L’Encore consommerait environ 10 à 15 % plus de carburant qu’un CX-3 ou un HR-V doté du même genre de rouage d’entraînement. En nous basant sur les chiffres de consommation officiels de ces trois utilitaires, on constate que l’Encore a des cotes moyennes de 8,4 et 9,3 L/100 km, selon qu’il a deux ou quatre roues motrices (nous avons réalisé 8,5 L/100 km avec un Encore à deux roues motrices). Or, les CX-3 à deux et quatre roues motrices ont des cotes moyennes de 7,5 et 8,1 L/100 km, alors que celles des HR-V à deux et quatre roues motrices sont de 7,5 et 8 L/100 km. Voilà quelques chiffres évocateurs...

Au-delà des chiffres, cependant, l’Encore brille par sa maniabilité exemplaire, surtout en ville, où il se faufile aisément dans les espaces réduits et se gare sans difficulté. En le conduisant, on apprécie aussi l’insonorisation très réussie de son habitacle et la surface vitrée généreuse, gage d’une sécurité passive accrue.

Son habitacle accueille confortablement quatre adultes de taille moyenne et regorge d’espaces de rangement pratiques. Le tableau de bord, par ailleurs, a des commandes faciles à repé­rer et à utiliser. De plus, l’écran logé au centre se consulte aisément d’un bref regard en raison de son emplacement très élevé. Cet écran tactile couleur de 7 po sert à la chaîne audio, mais aussi à la camé­ra arrière (de série) et au système de guidage par satellite, une option réservée aux versions Cuir et Haut de gamme.

Coffre pratique

Malgré l’image de véhicule de luxe que lui confère l’écusson Buick, l’Encore s’avère très pratique grâce à son coffre transformable. Avec un volume utile de 532 litres lorsque la banquette arrière est en place, ce coffre se révèle volumineux, plus que celui d’une berline compacte comme la Buick Verano. En effet, le coffre de cette dernière, une automobile plus longue que l’Encore (4671 mm contre 4278 mm), n’offre que 400 litres de volume utile.

Mais encore, il suffit de replier les dossiers arrière 60/40 de l’Encore, opération qui s’effectue en un tournemain, pour quasiment tripler le volume utile du coffre. Et le côté pratique de ce véhicule ne s’arrête pas là, car le siège du passager avant a un dossier qui se replie à plat, comme dans le Chevrolet Trax. Cela permet de transporter des objets très longs, comme un escabeau de 6 pi, ce qui serait impensable avec une Verano.

Cinq versions

Photo courtoisie General Motors

L’Encore se distingue aussi par son hayon très léger, qui découvre une ouverture généreuse avec un seuil de hauteur négligeable, deux caractéristiques qui facilitent le chargement de colis lourds ou encombrants.

La gamme Encore comprend cinq versions: de base, Commodité, Sport Touring (une nouveauté en 2016), Cuir et Haut de gamme, et le constructeur mise tout particulièrement sur les versions les plus luxueuses pour attirer sa clientèle.

Cependant, en comparant l’Encore à ses rivaux les plus populaires, à commencer par le CX-3 et le HR-V, les deux champions de ce créneau, on constate que le Buick est plus cher. Mazda et Honda réussissent tous deux à offrir des versions à quatre roues motrices aussi (sinon plus) luxueuses du CX-3 et du HR-V pour moins de 30 000 $, alors que l’Encore Haut de gamme 4RM est offert à partir de 35 475 $.

Voilà une belle occasion de faire un exercice de comparaison sur le papier avant de signer un contrat.

Encore 2017 : le petit Buick rajeunit

Photo courtoisie General Motors

On l’a vu au Salon de l’auto de New York en mars dernier, mais il n’arrivera chez les concessionnaires qu’au début de l’automne. Le Buick Encore 2017 prendra alors le relais du modèle actuel avec des traits qui le rajeunissent et une dotation bonifiée.

L’Encore 2017 conserve le profil du modèle actuel. C’est donc par sa partie avant redessinée qu’on le recon­naîtra. Ce petit utilitaire a de nouveaux blocs optiques à DEL. Son capot, son carénage et ses ailes avant ont également des formes nouvelles, alors que la calandre

«ailée» arbore un emblème Buick tricolore tout neuf. À l’arrière, les feux, également à DEL, et le carénage ont aussi été redessinés.

Ce petit utilitaire aura de nouveau des jantes en alliage d’aluminium de 18 po, mais de formes iné­dites, et trois nouvelles couleurs feront leur apparition dans le nuancier: ébène crépuscule métallisé, blanc givré métallisé et cerise noire métallisé.

À l’intérieur, de forme plus traditionnelle, le tableau de bord est doté d’un petit écran couleur de 4,2 po logé entre les deux cadrans, qui adopte un design original. Au centre, un écran couleur tactile sans cadre de 8 po servira au système multimédia IntelliLink, qu’il sera possible de rendre compatible avec CarPlay d’Apple et Android Auto contre un supplément. Le nouvel Encore aura aussi un démarreur à bouton-poussoir.

Le constructeur précise que l’aménagement intérieur mettra l’accent sur des matériaux haut de gamme rehaussés de garnitures chromées et de surpiqûres contrastantes.