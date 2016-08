Pour les 2 à 77 ans

Se déroulant sur la revitalisée Promenade Wellington, dans Verdun, le Festival Marionnettes plein la rue est de retour pour une sixième année, ce week-end. Encore une fois, l’événement devrait rejoindre autant les petits que les grands.

Pas moins de 61 représentations seront offertes par 16 troupes lors du Festival Marionnettes dans la rue. Parmi celles-ci, on retrouve quelques spectacles pour enfants, d’autres pour un public de tous âges et deux pour des spectateurs adultes.

«Avec les spectacles pour adultes, on propose une programmation plus audacieuse dans des lieux [les bars Bénélux et Palco] comme ceux-là, dit Billy Walsh, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Wellington. Les gens peuvent prendre un verre et jaser. Ça donne une ambiance un peu cabaret.»

Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, un festival de marionnettes ne s’adresse pas uniquement à un très jeune public. «On essaie de positionner l’événement pour qu’il y en ait pour tous les goûts, dit M. Walsh. Il y a certaines propositions qui sont moins typiquement enfantines. Même les adolescents peuvent y trouver leur compte.»

Rassembleur

Quand on lui demande pourquoi la SDC Wellington a décidé de lancer un festival de marionnettes il y a six ans, Billy Walsh répond que l’arrondissement Verdun avait un peu plus de précarité et de diversité sociale au sein de la population, à l’époque.

«La marionnette, de par sa nature plus accessible et moins élitiste, ça devient rassembleur. On s’adresse à un public de 2 à 77 ans. C’est assez universel», dit-il.

L’an dernier, 45 000 personnes ont participé au festival. «C’est un événement unique à Montréal, très festif, forain, en pleine rue. Nos lieux de diffusion sont très inusités. On va à la fois dans des parcs, des stationnements, dans des ruelles closes, dans des cours arrière de citoyens», conclut M. Walsh.