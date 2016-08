Raonic entre en scène

NEW YORK | Milos Raonic donnera lundi ses premiers coups de raquette des Internationaux des États-Unis, un tournoi qui, étrangement, ne lui a jamais vraiment souri depuis le début de sa carrière.

En fait, le US Open est le tournoi majeur où le Canadien a connu le moins de succès depuis ses premiers matchs chez les professionnels. Il y a atteint trois fois le quatrième tour, alors qu’il a fait les quarts de finale ou mieux lors des trois autres levées du Grand Chelem.

Cette fois, il se présente à New York dans les souliers du finaliste de ­Wimbledon. Une réussite prestigieuse, mais que le cinquième favori aurait sans doute aimé accompagner d’un titre sur le dur cet été. Sauf qu’il a peu joué depuis sa finale au All England Club.

Absent à Rio, il a été battu en demi-finale à Cincinnati par Andy Murray et en quart à Toronto par Gaël Monfils. D’ailleurs, ce dernier pourrait se trouver sur son chemin ce week-end, si les deux joueurs atteignent le quatrième tour.

Le puissant serveur sera en action aux environs de 19 h ce soir sur le court 17, qui, malgré ce que son nom indique, est le quatrième en importance à New York.

Quelques heures plus tôt, son compatriote Vasek Pospisil se mesurera à un lucky-loser classé 126e, le Slovaque Jozef Kovalik. Un petit cadeau du ciel pour le Canadien, désormais 123e, et qui aurait pu tomber sur n’importe quel favori pour son premier match.

Sur le terrain P6 aux environs de 13 h, Pospisil sera en quête d’une deuxième victoire depuis Wimbledon. Et son seul gain est survenu dans des circonstances particulières: il menait un set à zéro à Toronto quand Jérémy Chardy a déclaré forfait, blessé.

