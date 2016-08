Remords et regrets chez les Hériault

Après avoir rendu hommage à sa femme décédée dans son dernier ouvrage, une autobiographie, le romancier Denis Monette s’est lancé dans une œuvre de fiction purement contemporaine pour son nouveau roman, Les fautifs. Il y explore, à travers la famille Hériault, les remords, les péchés, les regrets et le courage, peut-être, de demander pardon.

Ce portrait familial se déroule à Montréal, au début des années 2000. L’heure est au bilan chez les Hériault: certains ont le cœur bourré de remords, d’autres songent au mal qu’ils ont pu faire sans vouloir l’admettre. Ils ont des regrets, des rancœurs secrètes, des petites jalousies, des histoires qui n’ont pas été réglées... Intérieurement, ils demandent pardon pour leurs fautes.

Diversité

Au cœur de cette famille se tient Émilie, l’épouse calme et aimante, solide comme le roc, mère protectrice qui reçoit les confidences de tout le monde. Elle en entend de toutes les couleurs.

Paul, un homosexuel infidèle et alcoolique, a des comportements tellement irrespectueux qu’il risque de perdre à jamais l’amour de Manuel, avec qui il partage sa vie depuis 20 ans. Sa sœur Caroline, une femme jalouse et possessive, traite son mari William d’une manière désagréable et se prive ainsi de tout bonheur. Renaud, bon père, affiche une préférence marquée pour son fils aîné, Mathieu, et délaisse le plus jeune, Joey.

Denis Monette, qui a longtemps travaillé comme journaliste et couvert bien des événements à Hollywood, aborde la thématique des amours mal gérées dans son roman, dans les couples hétérosexuels, comme Caroline et William, comme chez les homosexuels. «Des hommes comme Paul, dans le milieu où j’étais, j’en ai connu beaucoup. Je me suis basé sur des gens que j’ai connus qui ont mené cette vie-là. Je trouvais ça épouvantable pour le conjoint», explique-t-il.

«Il fallait que j’essaie de lui trouver des beaux côtés... mais ce n’était pas facile. C’est un fautif – peut-être le pire des quatre. Et j’ai eu beaucoup de difficulté à être indulgent envers lui. Il trébuche dans ses vices et l’alcool n’aide pas... mais il n’essaie pas de s’en sortir. Il y a des gens qui sont incorrigibles. S’il avait été hétérosexuel, il n’aurait pas été mieux.»

À travers le roman, l’auteur montre comment, quoi qu’il arrive, la mère éponge tout, finit par tout régler, et devient le pilier du clan. «Émilie a les épaules larges, elle est assez bonne, assez indulgente, essaie de comprendre sans juger. Elle écoute. C’est une femme forte et je pense qu’une comédienne pourrait avoir un beau rôle en jouant ce personnage.»

La vie quotidienne

Denis Monette écrit rarement sur la vie quotidienne dans un roman contemporain. «J’avais écrit Les délaissés, mais c’était plutôt un thriller. Je voulais écrire un roman contemporain, vraiment actuel, dans les quartiers actuels, dans le monde actuel. J’ai été l’observateur du monde actuel, comme ça se passe dans les maisons, pour ce roman. Mais ça m’a pris plus de recherches que pour écrire La veuve du boulanger.»

Ah bon? «Je suis moins dans le monde actuel que dans le monde de la veuve du boulanger. Quand j’écris sur les années 1950 ou 1960, j’étais là, c’est facile pour moi de décrire ces années. J’ai dû observer beaucoup plus: comme j’avance en âge et que je sors moins, je ne vois pas toutes les choses qui se passent. Je dois me renseigner. J’observe et j’écoute beaucoup.»

Il a beaucoup apprécié l’expérience. «J’avais l’impression d’écrire un téléroman. C’est vraiment une cuvée 2016.»

» Denis Monette a vendu plus d’un million d’exemplaires de ses romans, tous des best-sellers.