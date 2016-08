Rosberg remporte une course fertile en rebondissements

Si Nico Rosberg a filé relativement aisément vers sa sixième victoire de la saison, dimanche au Grand Prix de Formule 1 de Belgique, il n’en demeure pas moins que l’épreuve de Spa-Francorchamps aura été la plus folle en 2016.

L’Allemand a pris les commandes du GP dès le départ, mais le premier tour a été marqué par un nombre incroyable de rebondissements, dont un accrochage coûteux entre Max Verstappen (Red Bull), Kimi Raikkonen (Ferrari) et Sebastian Vettel (Ferrari).

La course a d’ailleurs été interrompue au neuvième passage quand le pilote de Renaud Kevin Magnussen a perdu le contrôle de son bolide et lourdement embouti un panneau en bordure de piste. L’accident n’aura laissé pour séquelle au Danois qu’une apparente blessure à une cheville, mais le choc fut véritablement violent, assez pour forcer la direction de la F1 à stopper temporairement les activités à cause des débris.

La victoire de Rosberg lui a permis de grimper à 223 points au classement des pilotes, seulement neuf derrière son coéquipier Lewis Hamilton.

Ce dernier était parti en fond de grille à cause de lourdes pénalités reçues lors des essais libres en raison d'un changement de moteur illégal. Qu'à cela ne tienne, l'Anglais s'est hissé jusque sur la troisième marche du podium, derrière l'Australien Daniel Ricciardo.