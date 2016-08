San Diego, une expérience insolite

De retour en ville, on se ­remémore avec fébrilité ­l’expérience matinale! La visite de San Diego se poursuivra pendant­­ quelques jours. On découvre­­ vite la présence de la piste d’atterrissage à proximité. Le trafic aérien circule juste au-dessus de nos têtes. J’avoue qu’on finit par s’y ­habituer!

Cela étant dit, les attraits de San Diego sont nombreux et témoignent de sa culture et de son ­histoire. Ils sont le plus souvent accessibles à pied. Les bistros, les restaurants, les enseignes rappellent la proximité de la frontière mexicaine. Le quartier pittoresque Little Italy souligne la présence de familles italiennes. Un des meilleurs marchés publics s’y trouve d’ailleurs.