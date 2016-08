Un nouveau couple?

Dans le monde du showbiz, des rumeurs de «nouveau couple de l’heure» font ­fréquemment surface... Surprise: la plus récente concerne Demi Lovato, qu’on adore, et Bruno Mars, qu’on adore tout autant!

En effet, depuis quelques ­semaines, la machine à potins tourne à fond et pas à peu près. Avant de s’emballer ­davantage, tentons de trouver la source de cette rumeur... Premièrement, on se souvient que la chanteuse et son amoureux des dernières années, l’acteur Wilmer Valderrama, ont mis un terme à leur ­relation en juin dernier. De son ­côté, le charmant Bruno serait dans une relation plus ou moins sérieuse avec une ­mannequin du nom de Jessica Caban.