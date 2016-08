Une 37e rentrée pour un chauffeur d’autobus

À la fin août, Gilles Racine reprendra le volant de son autobus scolaire pour une 37e année.

Même si le métier reste le même année après année, ce chauffeur d’expérience affirme toutefois que le contact avec les élèves et leurs parents a beaucoup changé, au fil des ans.

«Pour faire cette job-là, ça prend de la patience et il faut aimer les enfants», lance d’entrée de jeu cet homme au sourire facile, qui a longtemps été animateur chez les scouts.

Mécanicien de formation, M. Racine tient le volant d’un autobus jaune depuis l’âge de 23 ans. Aujourd’hui, il fait monter à bord des enfants dont les parents l’ont aussi connu comme chauffeur. «Ça ne me rajeunit pas!», lance-t-il.

Lorsqu’on lui demande ce qui a le plus changé pendant toutes ces années, M. Racine parle de la relation avec les enfants, qui n’est plus ce qu’elle était. «Avant, je pouvais dire à une petite fille "T’es ben belle aujourd’hui! ". Maintenant, ça ne se dit plus.»

Il est aussi terminé le temps où les problèmes avec les élèves se réglaient grâce à une bonne jasette avec les parents. M. Racine doit maintenant remplir des feuilles de comportement pour les élèves indisciplinés, qui sont transmis à la commission scolaire. Les délais sont parfois «très longs» avant qu’une intervention soit faite auprès des enfants concernés, affirme-t-il.

Discuter avec les parents à un arrêt d’autobus n’est plus permis, du moins officiellement, pour ne pas retarder le transport des élèves. «Pourtant, quand on peut leur parler sans intermédiaire, ça règle souvent bien des problèmes», laisse-t-il tomber.

Les élèves du primaire les plus tannants

M. Racine affirme qu’il fait «un peu plus de discipline qu’avant», mais contrairement à ce que plusieurs croient, ce ne sont pas les adolescents qui lui donnent le plus de fil à retordre. «Au secondaire, les jeunes écoutent leur musique, ils jouent sur leur téléphone. Je n’ai pas de trouble avec personne. C’est surtout au primaire, les sixième année sont les plus grands dans l’autobus et souvent, ils veulent s’imposer.»

M. Racine affirme toutefois ne pas avoir de problèmes de discipline au quotidien. Il gère lui-même la grande majorité des incidents et doit départager les mots lancés pour agacer un amis des insultes répétées, qui deviennent de l’intimidation.

«C’est sûr que c’est pas toujours évident. Les enfants sont dans notre dos, on entend le moteur, les chaufferettes... Et il faut toujours jeter un coup d’œil aux autres automobilistes pressés qui veulent nous dépasser.»

Aujourd’hui, les chauffeurs qui accumulent les années d’expérience comme M. Racine ne sont plus très nombreux. Ceux qui commencent dans le domaine peuvent espérer travailler environ une vingtaine d’heures par semaine, si bien que le métier attire aujourd’hui beaucoup de retraités à la recherche d’un revenu d’appoint.

De son côté, Gilles Racine se fera un devoir encore une fois cette année d’apprendre le nom de chacun de ses élèves. Comme à tous les ans, il consolera des petits de maternelle en pleurs lors de leur première journée d’école. «Ça ne paraît pas, mais c’est énorme l’éducation que l’on fait auprès des enfants.»