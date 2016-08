Une adolescente se prostituait pour venir en aide à ses parents

À la fois victime et recruteuse pour un réseau de prostitution juvénile, une adolescente de 17 ans, qui avait accepté de vendre son corps pour aider financière­ment ses parents, a pu recouvrer sa liberté après deux mois de détention.

De retour au tribunal de la jeunesse cette semaine, la jeune fille, dont on ne peut dévoiler l’identité en raison de son âge, a finalement été libérée. Arrêtée le 13 mai, elle avait plaidé coupable à une accusation de proxénétisme sur une personne de moins de 18 ans. La décision du juge Jacques A. Nadeau met ainsi fin à deux mois de détention.

L’accusée a été arrêtée peu avant deux présumés proxénètes vraisemblablement impliqués dans la même organisation, soit Rony Gustelia, 24 ans, et Robertson Cynsurin, 25 ans. Les hommes font face à des accusations de proxénétisme, de traite de personnes mineures, de complot, de publicité de services sexuels et de menaces.

COURTOISIE

Selon l’enquête du SPVM, ils auraient recruté de jeunes fugueuses mineures dans la métropole et les forçaient à se prostituer à Montréal, à Toronto et en Alberta. Les jeunes filles auraient été contrôlées par les proxénètes allégués et étaient victimes de violence, selon la police montréalaise.

COURTOISIE

L’accusée avait d’abord été approchée par eux pour se prostituer. Elle a travaillé à Montréal, mais aussi à Calgary.

Droguée chaque jour

Pendant cette période sombre, elle consommait pratiquement quotidiennement de la drogue, notamment de la cocaïne et du cannabis. Selon le rapport prédécisionnel, dont certains extraits ont été lus en cour, la jeune fille était complètement déconnectée de ses émotions par rapport à la sexualité.

Sa descente aux enfers serait née d’un désir d’aider ses parents, aux prises avec des problèmes financiers, ont indiqué nos sources. D’ailleurs, ceux-ci étaient présents au tribunal mardi. Le père de l’accusée a été incapable de retenir ses larmes en voyant sa petite fille, visiblement épuisée, dans le box des accusés.

Devenir recruteuse

Au cours des mois de mars et avril derniers, les proxénètes ont offert à l’adolescente de devenir recruteuse et d’ainsi faire plus d’argent. Ses nouvelles fonctions n’auront toutefois pas fait long feu, puisque la première «victime» que l’accusée a tenté de recruter était en réalité une policière, a indiqué Karine Destrempes, avocate de la couronne. L’agente double a également réussi à colliger suffisamment d’informations pour faire arrêter les trois autres proxénètes.

Le juge a donc entériné la suggestion commune de la Couronne et de la défen­se voulant que l’adolescente écope d’une peine de placement et de surveillance de six mois. Pendant cette période, la jeune fille devra notamment respecter un couvre-feu, retourner à l’école ou se trouver un emploi, entreprendre une évaluation en toxicomanie et en psychologie, ne pas consommer de drogue et ne pas entrer en contact avec Gustelia et Cynsurin. Cette peine est assortie d’une probation de 12 mois durant lesquels les mêmes conditions s’appliquent, à l’exception du couvre-feu.