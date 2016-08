Une expérience formatrice

REPENTIGNY | La plupart des ­sportifs vous le diront: c’est dans la ­défaite qu’on apprend et qu’on grandit le plus.

En donnant leurs premiers coups de raquette dans un tournoi ITF de niveau 1, les Québécois Amelia Guèvremont et Alex-Antoine Marquis ont dit avoir ­appris beaucoup.

«Les débuts de points sont plus rapides et la cadence de balle est beaucoup plus élevée, a constaté Marquis. Dès que tu donnes une balle trop facile, le point est terminé. Tu dois donner ton 100 % à toutes les frappes.»

Les deux athlètes de 15 ans savent qu’ils devront travailler fort au cours des prochaines années s’ils désirent ­rivaliser avec les meilleures raquettes juniors du monde.

Quelles facettes de leur jeu souhaitent-ils améliorer?

«J’aimerais être là à tous les points et soutenir le rythme que mes adversaires me donnent», a pointé Marquis.

«Je veux être capable de terminer le point plus tôt en restant impliquée dans les échanges, a ajouté Guèvremont. Je dois améliorer mon service pour obtenir des points gratuits.»