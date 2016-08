Véronique Hivon : un retrait salutaire

Le retrait de Véronique Hivon, de la course à la direction du Parti québécois, aura été l’évènement de l’été pour ce parti, alors que sa quête d’un nouveau chef avait recueilli l’indifférence depuis le début de cette campagne au leadership.

Je ne crois pas que le poids médias relié à cette course aura été aussi élevé que depuis l’annonce du retrait de madame Hivon. En ce sens, son geste s’avère providentiel pour son parti en remettant un peu de lumière sur la campagne à la chefferie et sur les candidats demeurant dans la course. Le Parti québécois avait besoin de cette opportunité pour rappeler que l’opposition se cherche un chef qui pourrait devenir éventuellement le prochain premier ministre du Québec.

Il était tout de même bizarre d’entendre des animateurs et des journalistes s’étonner que cette campagne ne lève pas alors que la classe journalistique en a fait peu de cas jusqu’à présent. Nous pourrions croire que le Parti québécois a épuisé tout son temps médiatique avec la précédente course qui amena monsieur Péladeau à sa tête. Ses dernières péripéties n’avaient sûrement pas contribué à crédibiliser le parti qui peine le plus avec ses chefs depuis le départ de René Lévesque. Il reste à espérer pour les péquistes que ce soudain regain d’attention, suscité par l’abandon de la candidate Hivon, persistera jusqu’à l’élection du chef.

S’il est vrai qu’elle a rendu un fier service à son parti, elle demeure tout de même la première à profiter de sa sage décision, tant au plan politique qu’au plan de la santé. La vie politique ne doit pas faire perdre de vue à ses acteurs l’importance de veiller à leur bien-être personnel pour bien servir la population. Personne n’oserait demander à une candidate de poursuivre la course au risque d’en sortir handicapée. Au plan politique, elle y gagnerait également, car il semble que les appuis étaient très en-deçà des espérances et que son retrait préservera l’aura dont elle jouissait comme rassembleuse. C’est d’autant plus vrai, qu’elle refuse de donner son appui à un autre candidat et entend demeurer neutre jusqu’à la fin.

En bon politicien, chacun de ses adversaires n’aura pas tari d’éloges pour elle tout en jouant les plus désolés les uns que les autres de son abandon pour des raisons de santé. Personne n’est dupe et nous avons compris que c’était la façon des Cloutier, Lisée et compagnie de flirter avec les « supporters » de Véronique Hivon. Malgré la neutralité dont elle entend se draper, plusieurs se rappelleront qu’elle était derrière Alexandre Cloutier dans la course contre Péladeau, plutôt qu’en appui à Jean-François Lisée ou Martine Ouellet. Sa défection pourrait donc également se révéler bénéfique pour Alexandre Cloutier, considérant que les deux candidats recueillaient leur soutien sensiblement dans les mêmes milieux.

En attendant la suite du prochain épisode, on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à Véronique Hivon afin qu’elle puisse avoir une longue vie en politique. Elle est une missionnaire qui s’est engagée en politique pour servir, en cela, elle est un être à part dans le tableau de nos politiciens et constitue la meilleure des lieutenants qu’un chef puisse souhaiter, car capable de jeter les ponts entre toutes les tendances, à l’intérieur comme à l’extérieur de son parti.