[VIDÉO] Une partisane de Trump vit un petit malaise en entendant les propos du candidat

Contrairement à ce qu’avaient prédit certains analystes politiques, les déclarations à l’emporte-pièce de Donald Trump n’ont pas tant fait place à des discours plus raisonnables et « présidentiels » depuis l’officialisation de sa candidature.

Ses partisans se réjouissent toujours autant de ses phrases teintées d’insultes, d’exagérations grossières et même de mensonges. Ses détracteurs commencent aussi à les apprécier, car elles ne semblent certainement pas aider la cause du milliardaire et vedette de télé-réalité.

Clinton mène dans pratiquement tous les sondages.

Cette semaine, une participante à un rassemblement de Trump a pour sa part eu une réaction particulière quand Trump a déclaré : « Hillary Clinton est une raciste bornée qui ne voit les noirs que comme des votes. »

Choc, incompréhension, malaise, incertitude... elle vit toutes ces émotions en l’instant de quelques secondes.

Est-ce qu’elle dévoile malgré elle le sentiment de bien d’autres républicains ? On le verra le 8 novembre.