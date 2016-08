Vous n’aimez pas votre compte de taxes?

Dites-vous bien que les taxes municipales sont la plus grosse source de revenus des municipalités et ils ne réduiront pas votre évaluation aussi facilement. Malheureusement, l’évaluation municipale n’est pas une science exacte. Elles augmentent la valeur des immeubles selon l’évaluation de masse et non selon l’évaluation individuelle d’un immeuble. Elles ne peuvent pas évaluer chacune des maisons individuellement tous les trois ans, ce serait un travail colossal et les villes ne disposent pas des budgets et du personnel pour le faire. Il est donc possible que votre évaluation vous semble erronée.