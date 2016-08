Yé-tu bon, mon vin?

C’est assez surprenant de constater le nombre de personnes qui m’écrivent pour me demander si tel ou tel vin est bon ou pas. Le plus étrange, c’est que la plupart du temps, ces curieux personnages ont déjà bu la bouteille, mais ils veulent quand même se le faire confirmer... «Yé-tu bon ce vin-là, Philippe?»

Faites-vous confiance! Il est important de savoir que le meilleur juge en dégustation, c’est vous et votre palais. Votre nez et votre bouche ne peuvent assurément pas vous trahir! On aura beau vous dire que le produit est réussi, bon, superbe, agréable, divin... La vraie question est «Vous est-ce que vous l’aimez ou pas?». Faites confiance à votre organe nasal, à vos papilles, à votre pif...

De mon côté, je ne connais absolument rien aux viandes, je n’ai aucune formation en boucherie, et pourtant si on me sert un steak, je serais apte à dire si je l’aime ou pas! C’est la même chose pour le vin. Est-ce qu’il vous offre du plaisir au nez et en bouche? Faites-vous confiance, les amis!

Les goûts ne se discutent pas

Les chroniqueurs vin n’ont pas la «science organoleptique infuse» ni un nez bionique (même si certains sont de véritables «bêtes de concours» en dégustation!). Nous ne sommes pas là pour vous dicter quoi boire ou pour vous imposer des alcools. On suggère des bouteilles qui nous ont fait plaisir, des crus qui nous ont offert un bon moment en dégustation, c’est tout. Un bon vin pour nous ne sera pas nécessairement bon pour vous.

Tout est subjectif et les goûts ne se discutent pas. Il a des vins qu’on aime, d’autre moins ou pas du tout. Un bon exemple? Je ne suis vraiment pas un grand fan du très connu cépage Merlot, pourtant ce dernier a des tonnes de disciples partout à travers le monde...

Plaisir

Donc je suggère aux gens des flacons qui m’ont offert du plaisir olfactif et gustatif. Ma règle est simple, jamais je ne proposerais dans une de mes chroniques une bouteille que je boirais pas moi-même!

La prochaine fois que vous tirerez (ou dévisserez!) le bouchon d’une fiole de vin, prenez le temps de sentir et de goûter le vin en fermant les yeux. Posez-vous la question «est-ce que je l’aime?». Vous aurez automatiquement la réponse à la question qui revient souvent «yé-tu bon ce vin-là?».

Le vin de la semaine

Photo courtoisie

Bordeaux Supérieur 2012

Château de Camarsac - Thierry Lurton

Bordeaux - France

Code: 10521301

Prix: 19,55 $

Servir à 16-17°C

Des burgers d'agneau bien garnis ou une assiette steak-frites.

Si vous croyez que tous les vins rouges bordelais à moins de 20 douilles sont maigrichons et sans personnalité, vous devriez mettre la main sur une quille de ce Château de Camarsac!

Il est peut-être bien loin d'avoir la profondeur, la structure et les détails d'un Grand Cru Classé de Bordeaux issu d'une cueillette d'anthologie, mais le vin est bon et fort représentatif de sa région de production.

Le nez invite à la dégustation avec ses effluves de poivrons en cuisson et ses charmantes notes de cuir et de haie de cèdres fraîchement coupée.

Le gustatif est facile, assez souple, mais de bon caractère. La finale est fraîche et les saveurs de menthol sont fort séduisantes. Un bien beau vino de Bordeaux!