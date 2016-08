42 heures à Vergennes

Charmante petite ville en bordure du lac Champlain, Vergennes est la plus ancienne, mais aussi la plus petite des neuf villes du Vermont. Son centre-ville historique, très Nouvelle-Angleterre du 19e siècle, compte des bâtiments en brique rouge, quelques édifices patrimoniaux, de jolis parcs, mais ce qui fait surtout sa renommée, c’est la proximité du Basin Harbor Club. Cet hôtel de type Resort, l’un des plus anciens du côté américain du lac Champlain, célèbre cette année son 130e anniversaire. C’est bien entendu là que nous poserons nos valises.

Vendredi

13 h

Arrivée et installation dans notre chalet du 1 Basin Harbour Club, puis exploration de ce lieu qui accueille aussi bien les amoureux que les petites familles avec enfants. Avec Pitou en laisse (oui, oui, les amis canins sont les bienvenus), on part à pied, à vélo, en auto, en canot ou en pédalo pour ne rien manquer des 700 acres (2,8 km2) de ce vaste complexe, administré par la même famille depuis 5 générations.

14 h

Dans ce magnifique décor naturel, une multitude d’activités sont proposées: plages aménagées avec chaises longues et possibilité de location de vélos, canots, kayaks, pédalos, planches, pontons, etc. Un coin pour les enfants avec balançoires et jeux divers, et programme spécial pour eux, un splendide golf 18 trous (sanctionné par Audubon Coopera­tive Sanctuary), des terrains de ­tennis, un spa, une piscine, de nombreux sentiers de randonnées, des tournois de pêche et même une seconde plage où les chiens peuvent s’amuser en toute liberté.

17 h

On monte à bord de l’Escape pour une croisière de 1 h à 2 h (en fonction de la météo et selon le thème) sur le 2 lac Champlain. En plus d’admirer la nature généreuse du lieu, de tenter d’apercevoir des aigles ou autres oiseaux de proie, on écoute le capitaine raconter les batailles qui ont eu lieu sur ce site. Mon préféré, le «Circuit naufrage», une croisière narrative au cours delaquelle on découvre l’histoire du lac Champlain et de ses nombreux naufrages. Sur un écran, grâce à un véhicule télécommandé qui ­navigue sous l’eau et envoie les images à bord, on explore les épaves.

19 h

Alors que l’on hésite entre le restaurant principal qui exige une tenue assez chic et le 3 Red Mill, plus décontracté, on apprend que, des dîners à thème sont régulièrement proposés. La chance étant avec nous, c’est le soir du «Wine series», un succulent repas de six services préparé par le chef exécutif Christian Kruse avec accord des vins choisis par le directeur Joss Vandal. Une soirée ­sublime!

21 h

Il ne reste plus qu’à observer les étoiles ­depuis le balcon de notre chalet et à profiter du calme absolu qui règne sur le site.

Samedi

8 h

Après le petit-déjeuner pendant lequel on prend connaissance de la liste de toutes les activités proposées au cours de la journée (ateliers, conférences, yoga, croisière spéciale, leçons de golf, camp pour enfants et ados, tournoi de pêche, etc.), nous optons pour l’exploration du centre historique de Vergennes et des environs.

10 h

Notre curiosité ayant été piquée à vif par les histoires du capitaine de l’Escape, notre premier arrêt est pour le 4 Musée maritime du lac Champlain. La mission de ce musée sans but lucratif spécialisé dans ­l’archéologie et l’histoire du lac est de préserver et de partager l’histoire et l’archéologie du lac Champlain.

On y présente une collection de canots, kayaks, bateaux en bois, hors-bord d’époque et de nombreuses répliques de bateaux, dont la canonnière Philadelphia II, ainsi que des infos sur certains des 26 bateaux à vapeur du lac Champlain et sur le pont Champlain historique. On peut également discuter avec les archéologues marins du Laboratoire de conservation qui étudient les centaines d’épaves découvertes dans le lac Champlain. En tout, 18 bâtiments dans lesquels se trouvent les installations du forgeron, le laboratoire, les ­différentes collections, un magasin de bateau, un petit chantier naval, la ­boutique du musée et un espace de conférence.

Midi

Sur la rue principale de Vergennes, on s’attable à l’extérieur du 5 3 Square Café. En dégustant un menu léger et santé, on admire le magnifique 6 Opera House. Construit en 1897 et fermé ­pendant 27 ans, l’endroit a été rénové et a rouvert ses portes en 1997 pour son 100e anniversaire. Depuis, il abrite également l’hôtel de ville et l’horloge située juste en face nous informe des spectacles de musique, danse ou théâtre qui y sont présentés.

13 h

Promenade sur la rue principale pour admirer la 7 Bixby Memorial Library (1912), dont l’architecture grecque de couleur pâle surprend un peu dans ce décor de briques rouges. On continue dans le parc, où une gloriette accueille des concerts et où, une fois par semaine (le mercredi), s’installe un marché en plein air, mais où il est également possible de simplement relaxer.

15 h

8 Au Rokeby Museum, l’exposition Free & Safe: The Underground Railroad in Vermont retrace l’histoire de Simon et Jesse, deux fugitifs de l’esclavage qui ont trouvé refuge ici dans les années 1830, et explore les décennies de turbulences qui ont conduit à la guerre civile. Possibilité de visiter la maison (1814) et ses ­meu­bles d’époque ainsi que les neuf ­bâtiments remplis de matériel agricole et, bien entendu de se promener dans les vergers.

16 h

Après avoir fouiné dans les petites boutiques de la rue, on reprend la route de l’hôtel sans oublier de faire un arrêt au 9 Vergennes Falls Park, le temps d’une petite pause pour admirer les chutes, pêcher, faire une randonnée ou même pour se rafraîchir dans la rivière Otter.

17 h

Plage ou piscine? Selon le côté de la baie où se situe notre chalet, il ne reste plus qu’à s’offrir une petite traversée en pédalo ou en canot pour accéder aux deux, situées chacune d’un côté de la baie.

20 h

Bien que le menu du restaurant principal soit bien attirant, on opte plutôt pour le repas de homards servi en plein air au bord du lac. Au son d’une musique aux accents de La Nouvelle-Orléans, le groupe se réunit sous les tentes pour déguster le repas pendant que les enfants font griller des guimauves tout près. ­Encore une fois, l’ambiance familiale et le calme des lieux favorisent la détente.

Dimanche