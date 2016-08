5 beaux détours en Abitibi-Témiscamingue

À quelques jours du Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda, qui se tiendra du 1er au 4 septem­bre cette année, voici quelques endroits à ne pas manquer en Abitibi-Témiscamingue.

Parc national d’Aiguebelle

Le Parc national d’Aiguebelle, situé à 50 km au nord-est de Rouyn-Noranda, renferme des paysages époustouflants. En empruntant le Sentier des paysages, justement, il est possible d’observer les marques laissées par la lave volcanique il y a 2,7 milliards d’années. Il est aussi plus facile de voir des orignaux ici puisqu’il y en aurait quatre fois plus au kilo­mètre carré que dans les autres régions de la province.

www.sepaq.com/pq/aig

Miellerie de la Grande-Ourse

Les amateurs de miel ne seront pas déçus de faire un détour de près d’une heure et demie au nord-est de Rouyn-Noranda pour visiter la Miellerie de la Grande-Ourse à Saint-Marc-de-Figuery. Certifiée biologique, elle compte pas moins de 350 ruches. Le ­propriétaire, David Ouellet, vous invite à prendre part à son safari apicole pour découvrir les secrets bien gardés des fabuleuses abeilles.

www.mielgrandeourse.com

Refuge Pageau à Amos

À quelques minutes de la miellerie se trouve le Refuge Pageau, nommé d’après Michel Pageau, que l’on a pu découvrir dans le documentaire Il parle avec les loups. À leurs débuts en 1986, sa conjointe Louise et lui voulaient soigner les animaux sauvages blessés dans le but de les laisser regagner leur liberté une fois guéris. Encore aujourd’hui, ils prennent soin de plus de 150 animaux par an, en plus de ceux qui sont des résidents permanents du refuge.

www.refugepageau.ca

Chocolaterie Choco-Mango à Val-d’Or

À moins d’une heure au sud d’Amos se cache une chocolatière particulière. Originaire du Guatemala, Olga Coronado-­Mijangos habite ici depuis plus de 20 ans puisque son mari ­médecin a été engagé à l’Hôpital de Val-d’Or. À sa boutique, il y a une ­collection de sept chocolats complices des vins, incluant le vin blanc, en plus de délicieuses glaces.

www.choco-mango.ca

Parc botanique à Fleur d’eau

En plein cœur de Rouyn-Noranda, le parc botanique à Fleur d’eau est l’endroit idéal pour faire une pause pendant le festival ou après une longue journée sur la route. Au milieu de plus de 25 000 plantes, arbres et arbustes, on y contemple le ­moment présent avec ou sans musique d’ambiance.

www.parcbotanique.ca