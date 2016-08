À prendre ou à laisser...

Donald Fehr se fait plutôt ­discret quand on aborde le sujet de la participation des joueurs de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.

On le comprend.

Plusieurs des membres de l’Association des joueurs, particulièrement les Européens, considèrent l’événement comme le plus important de leur sport. Pour eux, il y a les Olympiques et ­ensuite la Coupe Stanley.

Enfin, pour plusieurs...

Mais les propriétaires, on le devinera, ont une autre perception de l’événement. Les Olympiques, admettent-ils, c’est cool, mais en même temps, on expose nos meilleurs effectifs, on interrompt la saison régulière pendant trois semaines, et qu’y a-t-il en fin de compte: le prestige? Une vitrine pour exposer le produit?

Pour vous dire la vérité, c’est le dernier des soucis des propriétaires et de Gary Bettman. Les Jeux olympiques d’hiver ont besoin des professionnels du hockey et les propriétaires le savent très bien. Et l’arrivée de nouveaux décideurs au sein du Comité ­international olympique change la donne.

On refuse d’assumer les dépenses des joueurs de la LNH, de couvrir le coût des assurances et de voir à ce que le transport des athlètes et les frais de séjour soient à la charge du CIO.

Rentabiliser l’événement

Pourquoi accorder un tel privilège aux professionnels du hockey?

La question est pertinente.

Les autres disciplines ne jouissent pas de ce privilège financier.

Le problème, c’est que le hockey est la discipline la plus convoitée des Jeux. Le comité organisateur veut que les meilleurs patineurs soient en Corée du Sud. C’est important pour la vente des billets et pour rentabiliser ­l’événement.

Et les réseaux de télé veulent également que les meilleurs hockeyeurs compétitionnent pour la médaille d’or. C’est une guerre de pouvoir. Les gens de la télé ne versent pas des milliards de dollars pour un produit de deuxième qualité. On veut les ­meilleurs sur place.

Bettman tient les guides. C’est lui qui aura le dernier mot... ou presque. Il sait que les joueurs européens ­exerceront de la pression.

Par contre, les propriétaires de la LNH claironnent qu’ils paient les joueurs et qu’ils ont un engagement envers les consommateurs, c’est-à-dire s’assurer qu’ils offrent le meilleur spectacle à leurs abonnés et à leurs partisans.

Avant les Jeux de Sotchi en 2014, Alex Ovechkin et les autres Européens avaient lancé un ultimatum. «Nous irons aux Jeux, quelle que soit la ­décision que prendra la ligue.»

Auront-ils la même réaction en vue des Jeux de la Corée du Sud, un pays qui n’a aucune affinité avec le hockey, contrairement à la Russie?

Le CIO sortira-t-il des millions de dollars?

Le débat est lancé et, contrairement à Sotchi, les chances de voir les professionnels absents des Jeux olympiques augmentent de plus en plus. La Ligue nationale et l’AJLNH ont également trouvé un moyen pour augmenter leurs revenus et pour s’afficher à l’échelle internationale: la Coupe du monde 2016...

Que se passe-t-il ?

Ai-je raté quelque chose au cours de l’entre-saison? Je consulte la liste des effectifs des Coyotes de l’Arizona et je réalise que cette organisation, qui a fait plusieurs changements au plan administratif, a des engagements monétaires de plus de 70 millions $ en vue de la prochaine saison.

Jusque-là, ça va. Une équipe peut dépenser jusqu’à 72 millions pour les ­salaires des joueurs. Les Coyotes ont donc lancé les cartes devant le ­croupier ainsi que les jetons. C’est «all-in».

Ce qui m’intrigue, c’est où ont-ils trouvé cet argent? Ou l’ont-ils ­vraiment?

Je vous rappelle que cette organisation a obtenu un financement important de la Ligue nationale, qu’elle possède un bail à faire rêver toutes les autres équipes de la ligue, mais les autorités de la Ville de Glendale viennent de réaliser qu’ils se dirigent vers un chaos financier.

Donc, ils ont avisé les décideurs de la concession que ce sera terminé après cette saison.

Et pourtant, tout en se dirigeant vers l’inconnu, les Coyotes lancent l’argent par les fenêtres. On précisait la semaine dernière que parmi les trois plus hauts salariés de l’équipe, deux – le défenseur Chris Pronger et le centre Pavel Datsyuk – ne disputeront aucun match. Pronger a été forcé de prendre sa retraite et Datsyuk jouera dans la Ligue continentale russe.

L’autre est Dave Bolland, un joueur très ordinaire qui touchera un salaire de près de 6 millions. Mais je présume que Gary Bettman trouvera un moyen pour refinancer l’équipe, qu’il sortira les millions de dollars pour garder une équipe en Arizona et qu’il vendra sa salade aux propriétaires.

Je suppose que Geoff Molson, dont le modèle d’affaires constitue un exemple pour la ligue, ne sera pas très heureux de participer – par le biais du système de péréquation – aux dépenses folles des Coyotes.

Babcock pourrait regretter

Parce que Jay Bouwmeester s’est bien comporté lors des Jeux olympiques de 2014 en Russie, Mike ­Babcock aurait insisté auprès des décideurs de l’équipe canadienne pour que le défenseur des Blues mérite un poste au sein de la formation.

Parfait. Mais cette décision pourrait bien venir hanter Babcock. Il y a toute une différence quand on affronte la troisième ligne d’attaque de l’Autriche ou de la Norvège ou de la Slovénie plutôt que la troisième ligne de l’équipe Amérique.

Voilà la différence, comme je le précisais la semaine dernière, entre la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Il n’y a pas d’équipe de piètre qualité inscrite à cet événement du mois prochain.

Kristopher Letang avait sa place au sein de cette équipe. Mark Giordano, également.

On a préféré un défenseur qui n’appartient plus à l’élite du circuit...