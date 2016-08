Accusée de corruption, Nathalie Normandeau comparaît pour la première fois

QUÉBEC | L’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau s’est présentée devant un juge de la Chambre criminelle et pénale pour la toute première fois, lundi après-midi, depuis son arrestation par l’UPAC en mars.



Mme Normandeau avait déjà été vue dans les derniers mois au palais de justice de Québec dans le cadre du recours civil qu’elle a intenté contre son ancien employeur, le FM93, pour son congédiement qu’elle juge injustifié.



C’est la première fois, cependant, qu’elle comparait au criminel depuis le dépôt d’accusations contre elle dans la foulée de la rafle de l’Unité permanente anticorruption qui avait arrêté sept individus en mars dernier. Mme Normandeau est notamment accusée de complot, corruption, fraude et abus de confiance.



La présence des sept coaccusés, représentés jusqu’ici par avocat, avait été requise par le juge Alain Morand en juillet dernier lorsque les avocats de ces derniers avaient annoncé leur intention de contester la tenue de leur procès.



Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté, France Michaud, François Roussy, Mario Martel, Bruno Lortie et Ernest Murray sont tous réunis au quatrième étage du palais de justice de Québec dans le cadre d’une conférence de gestion afin de préparer la tenue de leur enquête préliminaire qui devrait avoir lieu en 2017. Plusieurs journalistes et citoyens ont eu tôt fait de remplir les rares sièges disponibles.



L’ex-vice-première ministre, qui œuvre maintenant dans le milieu radiophonique, a été congédiée par le FM93 dans la foulée de son arrestation. Elle s’est toutefois retrouvée un micro et sera de retour en ondes lundi prochain à l’antenne de BLVD 102,1, une ancienne station musicale qui mise dorénavant sur la radio d’opinion pour faire sa place dans le marché très compétitif de Québec.

