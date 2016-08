Adele refuse de souper avec les Kardashian

Même si elle est fan de la téléréalité Keeping Up with the Kardashians, Adele n’est pas prête à partager un repas avec les Kardashian pour gonfler les cotes d’écoute de leur émission.

Installée depuis cet été dans une nouvelle propriété à Beverly Hills – tout près de chez Kim et ses soeurs – la chanteuse a refusé une invitation de Kris Jenner, car elle n’est pas intéressée à prendre part au tournage d’une téléréalité, apprend-on de Radar Online.

Productrice exécutive de Keeping Up with the Kardashians, la matriarche voulait profiter de la venue de la star pour souligner son arrivée dans le quartier. «Maintenant que la famille est prête, Kris pense que ce serait génial pour Kim et Kanye d’accueillir Adele comme il se doit à Los Angeles et lui faire part des informations dont ils disposent», a confié une source.

Malheureusement pour la femme de 60 ans, il faudra attendre avant qu’elle puisse compter l’interprète de «Hello» à sa table.

La jeune Kendall a bien tenté de faire pression auprès de la diva britannique, mais sans succès.

Parions que les dames du clan Kardashian n’en resteront pas là, surtout qu’elles viennent d’apprendre que leur rendez-vous télé sur E! a enregistré ses moins bonnes cotes d’écoute depuis qu’il est en ondes. Rien pour arranger les choses, l’aînée Kourtney a récemment fait part de son désir de quitter l’aventure.