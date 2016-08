Apple pourrait faire face à une facture salée en impôts

Apple pourrait devoir acquitter une facture de milliards d’euros d’impôts, alors que la Commission européenne (CE) doit faire connaître mardi sa décision relativement à l’entente qu’a conclue la compagnie à la pomme avec l’Irlande.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des personnes familières avec le dossier, la CE doit annoncer que l’Irlande a fourni illégalement de l’aide financière au fabricant de l’iPhone en échange de créations d’emplois.

Dans une décision préliminaire rendue en 2014, les autorités de la concurrence avaient conclu que les arrangements de l’Irlande conclus avec Apple lui avaient permis de réduire drastiquement ses impôts.

Facture de 19 milliards $ US

Dans le pire des scénarios, Apple pourrait devoir acquitter une facture de 19 milliards $ US (25 G$ CAN) selon l’analyste Rod Hall de JPMorgan Chase & Co. Toutefois, le Irish Times soutient que la facture ne dépasserait pas les 100 millions d’euros (146 M$ CAN).

Bloomberg souligne qu’en janvier, la Belgique a reçu l’ordre de récupérer environ 700 millions d’euros (1,02 G$ CAN) en allègements fiscaux illégaux accordés à 35 compagnies, dont Anheuser-Busch InBev et la pétrolière BP.