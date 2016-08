Beyoncé vole le show par défaut

Par défaut, Beyoncé a volé la vedette hier soir aux Video Music Awards. Au cours d’une cérémonie riche en prestations décevantes, gracieuseté de Britney Spears, Rihanna et compagnie, la reine du R’n’B a pris toute la place.

Profitant de 15 minutes de temps d’antenne en milieu de cérémonie pour offrir une synthèse de Lemonade, son plus récent album-concept, Beyoncé a proposé un numéro à grand déploiement qui est venu confirmer son statut de bête de scène. La star aurait toutefois eu avantage à resserrer le tout (c’est-à-dire couper la moitié) pour créer un effet encore plus saisissant. Mais puisqu’elle a été la seule artiste (ou presque) à chanter en direct durant la cérémonie, Queen Bee mérite nos applaudissements, d’autant plus qu’elle est repartie avec plusieurs trophées, incluant celui du Meilleur vidéoclip de l’année pour Formation.

Quant à Britney Spears, celle que tout le monde attendait avec impatience a encore offert une piètre démonstration de lip sync sur Make Me Move. Répétant les mêmes mouvements de danse qu’en 1999, la nouvelle princesse de Las Vegas n’a pas répondu aux attentes. Une autre chance ratée de confondre les sceptiques.

Pour sa part, Rihanna a présenté quatre (!) numéros en demi-teinte. La lauréate du prix hommage a revisité ses succès Work, We Found Love et autres Please Don’t Stop The Music en chantant une ligne sur deux, laissant trop souvent les bandes préenregistrées faire le gros du travail.

Kanye West égal à lui-même

Ariana Grande et Nicki Minaj ont également déçu. Visiblement déterminées à reproduire le clip Physical D’Olivia Newton-John sur scène, les deux chanteuses n’ont convaincu personne avec Side to Side. Un autre exemple de mise en scène trop accaparante pour rien.

Et Kanye West étant Kanye West, le rappeur a livré un long discours décousu avant de présenter son nouveau vidéoclip, qui ressemblait à une copie légèrement plus salée de Flashdance. Sept ans (oui, oui, sept ans) après sa fameuse altercation avec Taylor Swift au même gala, l’Américain a encore une fois rappelé la controverse, provoquant des soupirs d’exaspération devant de nombreux téléviseurs à travers le monde.

Absences remarquées

Fait à signaler, Drake, aurait manqué le début du gala parce qu’il était pris dans le trafic de New York. Le rappeur canadien aurait mieux fait de prendre le métro, car son retard de quelques minutes l’a empêché de venir cueillir le prix du Meilleur clip hip-hop pour Hotline Bling, présenté par Puff Daddy.

Drake n’a pas été le seul artiste à briller par son absence. Le deuxième lauréat manquait également à l’appel. Gagnant du prix du Meilleur vidéoclip masculin pour This is What You Came For (en duo avec Rihanna), Calvin Harris avait préenregistré ses remerciements. Les raisons pour lesquelles le DJ britannique ne pouvait pas assister au rendez-vous sont toutefois restées nébuleuses. Une chose est sûre, sa célèbre ex, Taylor Swift, avait aussi fait l’impasse sur l’événement. Il avait donc le champ libre.

Heureusement que Fifth Harmony (Meilleure collaboration pour Work avec Ty Dolla) et DNCE (Révélation) assistaient au rendez-vous, parce qu’à mi-parcours, ça commençait à être gênant.

Rien pour Xavier Dolan

Bien que personne ne regarde les MTV Video Music Awards pour connaître les gagnants, mais plutôt pour être témoin en direct d’une possible controverse, cette année différait légèrement des précédentes, puisqu’Adele figurait parmi les artistes les plus citées grâce au vidéoclip de Hello réalisé par Xavier Dolan. Récipiendaire de sept nominations, le clip n’a toutefois remporté aucun prix durant la retransmission du gala.

Le Québécois a échappé la palme du Meilleur réalisateur aux mains de Melina Matsoukas, la réalisatrice du Formation de Beyoncé.