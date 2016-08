Bois d'oeuvre: les Américains ont tort, dit le gouverneur du Maine

BOSTON | Les Américains ont tort de soutenir que le gouvernement du Québec subventionne son régime forestier, croit le gouverneur de l'État du Maine, Paul LePage.

«Quand les Américains ne sont pas compétitifs, ils cherchent quelqu'un à blâmer. Dans le cas du bois d'oeuvre, nous avons tort», a précisé M. LePage, au terme d'une rencontre avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Les deux hommes participent à la 40e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'est du Québec, qui se tient lundi à Boston.

Fervent partisan de Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Paul LePage croit que les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis s'amélioreraient sous la présidence de M. Trump. «Il est vraiment en faveur du libre-échange.

«L'accord sur le libre-échange nord-américain (ALENA) n'en est pas vraiment un, c'est du commerce. Nous ne devrions pas avoir de frontière pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, ça devrait être grand ouvert.»

La présence, prés de la frontière américaine, d'usines québécoises de sciage qui prélèvent le bois dans le Maine pour le scier au Québec et vendre le produit fini aux Américains ne gêne pas Paul LePage, qui est originaire de Rimouski. «Je préfère voir le bois être transformé au Canada plutôt qu'il soit transformé en copeaux», a précisé le gouverneur du Maine.

Par ailleurs, Philippe Couillard et Paul LePage ont dévoilé, lundi matin, le tracé d'un corridor de 10 bornes de recharge rapide pour voitures électriques qui reliera les villes de Québec et de Portland via le poste-frontière de Jackman et Augusta, la capitale du Maine. La partie québécoise du réseau existe déjà, a précisé le premier ministre Couillard.

«Le défi c'est à partir de Jackman jusqu'à Portland, ça prend cinq ou six bornes de recharge, le gouverneur va lancer un appel d'offres, probablement pour qu'elles soient en place pour 2017», a prédit M. Couillard.