Ce chien n'arrive pas à quitter le cercueil de son maître tué lors du séisme en Italie

Le chien d’Andrea Cossu, un homme décédé lors du séisme en Italie mercredi dernier, lui a prouvé une fois de plus sa loyauté.

Une touchante vidéo circule sur le web présentant le fidèle compagnon aux côtés du cercueil de son maître, visiblement en deuil et refusant de le quitter.

Plus loin dans la vidéo, on peut y voir un enregistrement de lui, alors heureux et ne se doutant pas qu’il allait bientôt perdre son maître et meilleur ami.

Selon le Paris Match, le corps d’Andrea avait été placé dans un gymnase d’Ascoli Piceno. L’homme dans la cinquantaine décédé dans l’effondrement d’un immeuble dans le village de Pescara del Tronto était en vacances et venait de Sardaigne. Il était en visite au moment du séisme et sa femme a survécu.