Cette ancienne propriétaire de garderie sera accusée d'agression armée sur un bambin

Cinq nouveaux chefs d’accusation seront déposés, lundi, contre une ancienne propriétaire de garderie d’un joli quartier de Québec, à l’égard de quatre petites et innocentes victimes âgées d’à peine quelques mois.

Elle sera entre autres accusée d’agression armée contre un enfant d'un an.



En décembre dernier, c’est très discrètement, durant la période des fêtes, que Karima Ben Khalfallah a comparu une première fois au palais de justice de Québec pour y être accusée de voies de fait à l’égard d’un bambin de moins de trois ans.



Incarcérée trois jours, la femme tunisienne de 41 ans avait, par la suite été remise en liberté, sous de sévères conditions.

Photo Stevens Leblanc

Un membre de sa famille avait, entre autres, accepté de signer un engagement de 3000 $ avec dépôt afin de se porter garant de la bonne conduite de Ben Khalfallah qui avait également dû fermer sa garderie puisque, parmi ses conditions, elle s’était vu interdire de travailler dans une garderie, de gérer une garderie, de communiquer avec les parents des enfants qui fréquentaient sa garderie ou de se trouver en présence de jeunes de moins de 16 ans.



Nouvelles accusations



Toujours dans la mire des policiers, voilà maintenant que les enquêteurs aux délits familiaux et agressions sexuelles ont réussi à retracer pas moins de quatre autres petites victimes, pour la plupart âgées entre huit mois et deux ans et demi, qui auraient fait les frais de la dame qui cachait bien son jeu aux parents qui lui confiait leur enfant.



En effet, selon les informations obtenues par Le Journal, celle qui opérait la garderie La mère poule présentait aux parents intéressés un véritable cadre de luxe où leur bambin allait pouvoir s’épanouir.



Cependant, une fois la porte de la garderie refermée, le petit paradis illusoire de la dame se transformait en véritable maison de l’horreur pour les bambins.



À preuve, les quatre accusations pour voies de fait qui ont eu lieu entre les mois de novembre 2012 et décembre 2014 et qui seront portées lundi ainsi qu’une accusation d’agression armée contre un enfant âgé d’à peine un an.

Photo Stevens Leblanc

Selon nos informations, les policiers ont été à même d’«apprécier» les gestes posés par Ben Khalfallah grâce à une preuve vidéo qui aurait été récoltée par le mari de cette dernière.



En décembre, le conjoint de la dame avait été accusé de voies de fait à l’égard de son épouse et, en pleine salle de Cour, il avait parlé d’une clé USB en spécifiant qu’il y avait, là-dessus, une preuve vidéo où l’on voyait sa femme maltraiter les enfants.



Lundi matin, Ben Khalfallah s’est présentée au palais de justice de Québec en compagnie de son avocat pour se rendre au bureau des constables spéciaux.



Ce sont ces derniers qui vont procéder à l’arrestation de la dame qui se trouve sous le coup d’un mandat.



Elle sera, par la suite, menottée, puis conduite à la salle des comparutions.



Plus de détails à venir...