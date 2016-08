Annulation de la première journée des audiences pour Énergie Est

La première séance de consultation de l'Office nationale de l'énergie (ONÉ) pour le projet Énergie Est a été annulée après qu'une poignée de manifestants aient perturbé la salle et provoqué le départ du maire Denis Coderre.

«À cause des évènements de ce matin, nous avons décider d'annuler la première journée de ces audiences», a confirmé Jean-Denis Charlebois, responsable des audiences pour l'ONÉ.

Plus tôt ce lundi matin, alors que les audiences allaient débuter, un homme s'est introduit dans la salle en sautant par dessus une table et en hurlant son opposition au projet d'oléoduc Énergie Est.

Après que des agents de sécurité aient tenté de le maîtriser, une douzaine d'autres manifestants se sont joint à lui. Appuyés de quelques citoyens et groupes de pression inscrits à la liste d'audiences, les manifestants ont demandé la suspension du processus de consultation.

Après quelques minutes, le maire Denis Coderre, qui devait présenter le mémoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, s'est levé et a quitté la salle d'audience. Les membres de l'Union des municipalités l'ont également suivi.

«Il y a visiblement un problème dans la perception du processus de consultation, a indiqué le maire Coderre. Ce genre d'incident reflète l'opposition générale à ce projet.»

Il a ensuite précisé qu'il déposerait le mémoire de la CMM, même s'il ne s'y exprimera pas. Il n'y aura donc aucune représentation des municipalités de la grande région de Montréal.

Rappelons que le maire Coderre a demandé jeudi dernier la suspension des audiences de l'ONÉ, exprimant des doutes sur la neutralité des commissaires Jacques Gauthier et Lyne Mercier. Ceux-ci ont rencontré en privé l'ex-premier ministre Jean Charest, alors consultant pour TransCanada. Le maire Coderre a même qualifié le processus de «mascarade».

La CMM contre Énergie Est

En janvier dernier, le maire Coderre ainsi que les 81 autres maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se sont formellement opposés au projet Énergie Est.

«Le projet n’est pas viable ni du point de vue économique, social, environnemental et de la sécurité publique, on est contre l’oléoduc et le tracé et on va pousser en conséquence», avait alors déclaré le maire Coderre en conférence de presse.

Il estime que ce projet créera une trentaine d’emplois et des retombées d'environ 2M$ par année, ce qui n'est pas suffisant comparé aux risques entraînés.

«Le coût d’un déversement majeur dans la région pourrait se situer entre 1 à 10G$ et le tracé proposé traverse des boisés, des milieux humides et la zone agricole», avait expliqué M. Coderre.

Il avait aussi annoncé ses intentions de représenter la CMM au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et aux audiences de l'ONÉ.

Le tracé du pipeline Énergie Est fait environ 4600 km et prévoit traverser le pays d'ouest en est. Sa capacité est évaluée à 1,1 million de barils de pétrole par jour et est estimé à 15,7G$. TransCanada espère une mise en service dès 2020.