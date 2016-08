Couche-Tard met la main sur les commerces de Cracker Barrel en Louisiane

Alimentation Couche-Tard, qui a annoncé la semaine dernière une méga-acquisition de 4,4 milliards $ US aux États-Unis, renforce à nouveau sa présence au sud de la frontière.

Cette fois, Couche-Tard met la main sur 53 établissements portant l’enseigne Cracker Barrel situés dans le marché de Baton Rouge, en Louisiane. La société établie à Laval acquiert ces sites d’American General Investments et de North American Financial Group pour un montant non divulgué.

Fait à noter, 12 des établissements acquis exploitent un restaurant à service rapide. Tous les commerces, à l’exception d’un seul, vendent de l’essence sous les enseignes Shell, Chevron ou Cracker Barrel.

Tous les commerces seront convertis sous l’enseigne phare de Couche-Tard aux États-Unis, Circle K. La filiale américaine sera propriétaire du terrain et de l'édifice pour 47 sites et assumera les baux pour les six autres sites.

«Ces magasins occupent des emplacements stratégiques dans leurs marchés respectifs. Cette acquisition serait un excellent ajout au plan d'expansion et de croissance de Couche-Tard pour cette division», a déclaré Brian Bednarz, vice‐président, opérations de l'unité d'affaires de la région de la côte du golfe des États-Unis de Couche-Tard.

La transaction portera à 638 le nombre de magasins corporatifs de Couche-Tard dans la région de la côte du golfe des États-Unis. Le réseau comptera aussi 62 magasins exploités ou détenus par des opérateurs indépendants.

La clôture de la transaction, qui doit obtenir l’aval des autorités réglementaires, est prévue vers la fin de l’année ou au début de l’an prochain.

Lundi dernier, Couche-Tard annonçait l’acquisition de CST Brands qui compte plus de 2000 emplacements à travers le sud-ouest et le sud-est des États-Unis, dans l’État de New York et dans l’est du Canada. Au Québec, les magasins de CST Brands sont connus sous l’enseigne Dépanneur du Coin.