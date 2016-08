David Thibault chante «Sous les mots»

C’est une pièce en français, qu’a coécrite David Thibault, qui sert de nouvel extrait au premier album du jeune chanteur.

Se retrouvant sur le disque éponyme paru à la fin du mois de mai, Sous les mots est une des rares incursions dans la langue de Molière que s’est permis l’artiste de Saint-Raymond-de-Portneuf.

Cette composition succède à Blue Hotel et Rip It Up parues plus tôt cette année.

En entrevue sur le plateau de l’émission Salut, bonjour! à TVA en juillet, David Thibault a confié déjà travailler sur un deuxième album dans lequel son écriture devrait occuper une grande place.

Entretemps, le chanteur doit remonter sur scène, notamment aux côtés de Brigitte Boisjoli, le 18 octobre à la salle Albert-Rousseau, pour le spectacle Sur la route du Tennessee.