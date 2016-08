Deux personnes éjectées d'une embarcation à la suite d'une collision avec une baleine

LES ESCOUMINS - Deux personnes ont été transportées à l’hôpital lundi après être tombées à l’eau au large des Escoumins, sur la Côte-Nord, après une collision survenue lundi entre une embarcation et une baleine.

L’accident s’est produit vers 11 h 45. L’embarcation appartenait à l’entreprise Croisière Essipit, qui est en activité depuis plus de 35 ans et qui offre des sorties en mer à bord de zodiac ou de bateau pneumatique afin d’observer les baleines et autres mammifères marins, selon le site de la compagnie.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a confirmé à l’Agence QMI que 10 personnes se trouvaient dans l’embarcation lorsque la collision s’est produite et que deux personnes ont été éjectées.

Des manœuvres de sauvetage ont été mises en œuvre et les personnes tombées à l’eau ont été secourues. Elles étaient hors de danger en fin d’après-midi.

Une équipe d'enquêteurs du BST a néanmoins été envoyée sur les lieux pour y recueillir des informations sur les circonstances de cet accident.