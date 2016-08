Encore un «C» sur le chandail de Tomas Plekanec

Tomas Plekanec n’a pas fait beaucoup de bruits avec sa nomination comme capitaine de la République tchèque pour la Coupe du monde qui se déroulera à Toronto à la mi-septembre. À son image, il a joué la carte de la discrétion.

Plekanec savait qu’il porterait le «C» sur son chandail depuis un bon moment.

«J’ai reçu un appel de notre entraîneur, Josef Jandac, il y a une dizaine de jours environ, mais je ne ressentais pas le besoin de le crier sur tous les toits, a affirmé le centre de 33 ans en entrevue téléphonique au Journal de Montréal alors qu’il se retrouvait chez lui à Kladno, en banlieue de Prague. Ils ont publié le communiqué seulement aujourd’hui.»

«Je n’ai pas participé à une conférence de presse, a-t-il poursuivi. Les dirigeants de l’équipe ont organisé un appel avec les médias tchèques, mais je n’avais pas besoin d’y être. Je préférais passer du temps sur la glace pour m’entraîner.»

Aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, Plekanec avait également reçu comme mandat d’agir comme capitaine des Tchèques. Il a répété l’expérience au Championnat du monde à Saint-Pétersbourg et à Moscou au mois de mai dernier. En 2012, il avait aussi eu cette responsabilité au Mondial à Helsinki et Stockholm. À Montréal, il est l’un des quatre adjoints du Tricolore depuis deux ans.

Une fierté

S’il cache généralement bien ses émotions, Plekanec avait le sourire dans la voix au bout du fil.

«Il n’y a pas de doute que c’est spécial, c’est un immense honneur d’agir comme capitaine de mon pays, a raconté le numéro 14 du CH. C’est encore plus magique d’obtenir ce rôle pour un aussi gros tournoi. Les meilleurs joueurs au monde seront à Toronto.»

Malgré un format différent, le vétéran attaquant n’hésite pas une seule seconde pour qualifier la Coupe du monde comme un rendez-vous des plus prestigieux.

«C’est clairement plus gros que le Championnat du monde puisque les meilleurs joueurs y participeront et il n’y aura pas une seule équipe faible, a-t-il répliqué. Je ne peux toutefois pas comparer la Coupe du monde aux Jeux olympiques. C’est une scène tellement grande quand tu vis les JO, tu rencontres des athlètes en provenance de plusieurs sports.»

«Mais pour le hockey, il s’agira d’un immense événement, a-t-il ajouté. Je dirais même qu’il y aura une plus grande attention médiatique que lors des JO puisque le tournoi se déroulera au Canada, à Toronto. En plus, les huit équipes seront très compétitives et nous jouerons sur une glace de la LNH, pas une patinoire internationale.»

Sans Jagr

Plekanec ne partagera pas le vestiaire de la République tchèque avec son ami de longue date, Jaromir Jagr. Maintenant âgé de 44 ans, Jagr jouera encore pour les Panthers de la Floride, mais il a refusé de représenter son pays à Toronto.

«Je n’ai même pas essayé de le convaincre cet été, a-t-il souligné. Jaromir a pris sa retraite des compétitions internationales depuis la fin du Championnat du monde de 2015 à Prague. C’est maintenant une ère nouvelle pour notre pays. Nous devons jouer les gros tournois sans lui. Les jeunes joueurs devront prendre le flambeau. Ils ne pourront pas croire que Jagr transportera l’équipe sur ses épaules comme il l’a fait souvent. Il faut maintenant passer à une autre étape.»

Faire mentir les experts

L’or pour le Canada. L’or pour la Suède. L’or pour les États-Unis. L’or pour la Russie. L’or pour l’équipe de l’Amérique du Nord des 23 ans et moins. Rarement ou jamais, cette prédiction est liée à la République tchèque.

Des huit équipes participantes à la Coupe du monde à Toronto, la formation tchèque fait partie des grands négligés, tout comme l’équipe du reste de l’Europe. Tomas Plekanec est fort conscient de cette réalité.

«Nous savons que les experts prédisent un mauvais tournoi pour la République tchèque, a-t-il dit en entrevue au Journal. Plusieurs spécialistes croient que nous finirons en dernière position. J’ai entendu les analyses pour le tournoi, mais je ne m’en soucie pas. Je sais que nous pouvons créer une surprise.

Structure et système

«Tu ne gagnes pas un tournoi et tu ne perds pas un tournoi selon les prédictions dans les journaux, a-t-il enchaîné. Ça se passe encore sur la patinoire. Nous aurons besoin d’une bonne structure et d’un bon système. Nous jouerons avec notre cœur, nous l’avons toujours fait pour notre pays. C’est une question de fierté. Je sais que nous pourrons rivaliser avec les autres équipes. C’est un tournoi très rapide, alors il y aura des surprises.»

Une source de motivation

Plekanec aura une mission bien précise à accomplir d’ici les prochains jours.

«Sur une note personnelle, j’ai toujours aimé déjouer les pronostics, a-t-il mentionné. Si j’avais écouté plusieurs experts, je n’aurais jamais joué un seul match dans la LNH.»

«J’approche pourtant le plateau des 900 matchs (843), a-t-il enchaîné. Et je l’ai fait avec une seule équipe, le Canadien de Montréal. J’en suis extrêmement fier, c’est un honneur de porter les couleurs du Canadien. Et c’est probablement l’une des villes les plus exigeantes au monde pour jouer au hockey. J’ai prouvé bien des fois à mes détracteurs qu’ils n’avaient pas raison. Je partirais avec la même mentalité pour la Coupe du monde. Toute l’équipe pensera de cette façon. Il s’agira d’une source de motivation de plus.»

♦ L’équipe tchèque tiendra son camp du 5 au 11 septembre à Prague.