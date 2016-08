Entrée réussie pour Auger-Aliassime

REPENTIGNY | Finaliste aux Internationaux de Repentigny l’an passé, le Québécois Félix Auger-Aliassime n’entend pas repartir bredouille du parc Larochelle cette année.

Pour son entrée en scène, Auger-Aliassime, qui avait un laissez-passer pour le deuxième tour, a trimé dur pour indiquer la porte de sortie à l’Américain Sam Riffice, en deux manches de 6-4 et 7-6, lundi soir.

«Je m’attendais à un bon défi, a reconnu Auger-Aliassime, deuxième tête de série. Riffice est un joueur qui jouait bien chez les 16 ans et moins. Il est arrivé ici très motivé. Il avait un bon plan de match en voulant me faire courir le plus de balles possible.»

Dans un match où l’erreur n’était pas permise, les deux athlètes n’ont effectivement pas été avares sur les échanges, frappant chaque balle avec grogne et bataillant ardemment pour chaque point.

«Je devais rester présent à chaque point et être fort mentalement, a expliqué celui qui occupe le cinquième rang au classement mondial junior. Le match commençait à être dur physiquement et je ne l’ai pas montré. On a eu de longs échanges et c’était difficile pour les deux.»

Jeu tenace

Deux joueurs aux frappes dévastatrices, la question était de savoir qui allait être le premier à flancher en possession du service.

En avance 4-3 lors du premier set, Auger-Aliassime nous a offert la réponse en brisant son adversaire lors de deux services consécutifs pour mettre la main sur la manche.

Si le match semblait dans la poche pour le Montréalais à 5-3 au deuxième set, Riffice, 41e raquette mondiale, a refusé de mourir en servant la même médecine à son adversaire. Au final, Auger-Aliassime est parvenu à clore un débat bien musclé au bris d’égalité.

«Je voulais terminer ça en deux manches, a-t-il dit. Je ne voulais pas prolonger le match. Je me suis concentré pour être présent sur tous les échanges. Je devais gagner un point à la fois et ne pas lui laisser prendre de rythme.»

Été difficile

Après s’être fait montrer la porte au premier tour des challengers de Granby et de Gatineau, Auger-Aliassime aimerait clore son été en beauté à Repentigny.

«Mon niveau de confiance n’est pas à son meilleur comme il pouvait l’être l’an passé, a indiqué la jeune sensation de 16 ans. Mais cette victoire me fait du bien. J’ajuste des choses dans mon jeu, alors c’est normal.»

Auger-Aliassime affrontera au troisième tour l’Ouzbek Khumoyun Sultonov, qui s’est payé lundi la 15e tête de série, le Français Elliot Benchetrit.

Les Canadiens en arrachent

Les représentants de l’unifolié n’ont pas eu la raquette heureuse, lundi.

Sur les huit Canadiens en action en après-midi... les huit ont dû s’avouer vaincus.

Alexandra Vagramov, Jack Migjie Lin, Isabelle Boulais, Tiffany Lagarde, Taha Baadi, Luka Vukovic, Malik Bhatnagar et Dan Martin ont tous vu leur parcours à Repentigny prendre fin dans la première ou la deuxième ronde.