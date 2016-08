Facebook vous permettra de bloquer le contenu osé

Coup d'oeil sur cet article

Est-ce que vous faites partie de ceux qui n’en peuvent plus de voir déferler du contenu à connotation sexuelle dans votre fil de nouvelles Facebook ? Si oui, réjouissez-vous, vos prières seront bientôt exaucées et vos yeux prudes seront désormais protégés. L’entreprise vient tout juste d’annoncer qu’elle est en période de test pour un filtre qui détectera et bloquera le contenu suggestif, rapporte Business Insider.