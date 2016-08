Faites attention, vous pourriez perdre beaucoup de vos Air Miles en janvier

Êtes-vous du type à collectionner les Air Miles sans trop les dépenser ? Si oui, vos prudentes habitudes pourraient vous couter cher en milles de récompense.

Vers la fin de 2011, l’entreprise a mis en place des dates d’expiration de 5 ans sur les milles. Cela signifie qu’à partir du 1er janvier 2017, tous ceux que vous aviez amassés avant le 1er janvier 2012 disparaitront à tout jamais.

Si cela vous surprend, vous n’êtes pas seul. L’entreprise ne semble pas avoir fait de grands efforts depuis 2011 pour en informer ses clients. En réponse à la CBC, une représentante d’Air Miles a répondu par courriel : « L’information sur les expirations est très accessible sur notre site web. »

L’entreprise explique le processus d’expiration ainsi :

« À compter du 31 décembre 2016, les milles datant de plus de 5 ans commenceront à expirer sur une base trimestrielle. Les milles déposés dans vos comptes sont tous datés et, s’ils ne sont pas utilisés, ils sont supprimés de votre compte la dernière journée du trimestre 5 ans plus tard. Nos trimestres se terminent les :

31 mars

30 juin

30 septembre

31 décembre

Par exemple, un mille obtenu en janvier 2014 expirerait, si inutilisé, le 30 mars 2019. »

Pour vous permettre de gérer votre collection et de dépenser les milles qui approchent leur fin de vie, le site internet Air Miles met un relevé d’expiration à votre disposition.

Pression des marchés financiers

Malgré la grogne et la déception de plusieurs collectionneurs, l’entreprise n’entend pas changer sa politique.

Lors de l’annonce initiale en 2011, un haut dirigeant de l’entreprise avait expliqué la stratégie d’affaire au Huffington Post :

« Nous sommes une société cotée à la bourse et nous faisons face à des examens et contrôles. » « Nous devons avoir une meilleure capacité à prévoir quand les gens utiliseront leurs milles. »

Avant de vous lancer dans les dépenses

Pour ceux qui ne planifient pas de voyager bientôt et préparent déjà une séance de magasinage pour écouler les vieux milles, prenez garde. Un expert interviewé par la CBC affirme qu’ils ne peuvent s’appliquer sur le plan Argent Air Miles s’ils ont été obtenus avant mars 2012.

Pour éviter toute confusion, nous vous conseillons fortement de visiter le site de l’entreprise ou d’appeler leur service à la clientèle au 1-888-247-6453 (ouvert du lundi au samedi).