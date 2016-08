«GSP» ne se battra pas contre n'importe qui

Si le Québécois Georges St-Pierre revient dans l’octogone, ce ne sera pas pour combattre n’importe qui avec l’espoir de retrouver la ceinture des mi-moyens dont il a longtemps été le propriétaire.

St-Pierre vise plutôt un combat qui lui permettrait de «s’élever» en tant que combattant. Peu importe si une ceinture est à l’enjeu ou non.

«Oui, j’ai eu la ceinture pendant un long moment, mais ça ne dérange pas si (le combat) c'est pour la ceinture ou non, a souligné le Québécois à Uproxx. Il y a des combats qui me permettront de "m’élever" et il y en a d’autres qui ne me le permettront pas. Par exemple, certaines personnes me défieront à un combat et je ne l’accepterai pas.»

Deux noms sont liés au retour de «GSP». Tyron Woodley a récemment défait le champion Robbie Lawler au UFC 201 avant de défier St-Pierre.

«Il m’a envoyé un message texte en m’expliquant qu’il m’avait défié et qu’il voulait me combattre pour s’attaquer aux meilleurs, a continué St-Pierre. [...] Je lui ai dit: "Si tu veux le faire, faisons-le. Je suis prêt à te combattre.

«Me battre contre Tyron Woodley m'élèverait puisqu'il est le champion. Et si je l'emportais, ma situation serait meilleure.»

Puis, il y a Nick Diaz, que «GSP» avait vaincu d’une manière unanime lors du UFC 158 il y a quelques années.

«Même si je l’ai déjà battu, je n’ai pas gagné de la manière dont j’aurais voulu, a souligné le Québécois. Puis, il est revenu avec plusieurs excuses expliquant sa défaite. Alors, s’il veut le refaire, pas de problème!»

St-Pierre a récemment entamé le protocole antidopage de quatre mois de l’UFC pour possiblement effectuer un retour.

«GSP» a avoué récemment que «toutes les étoiles sont alignées» afin qu’il effectue un retour dans l’octogone, lors de l’UFC 206 qui sera présenté à Toronto, le 10 décembre prochain.