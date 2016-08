<i>La Voix</i> débutera un mois plus tard

Les 2 600 000 personnes qui regardent La Voix devront prendre leur mal en patience cet hiver puisque la populaire compétition de chant reprendra du service un mois plus tard que d’habitude. TVA compte ainsi faire la vie dure aux dimanches soir de Radio-Canada jusqu’en mai.

Guy A. Lepage et Tout le monde en parle, qui avaient autrefois le champ libre pour dominer les veillées dominicales pendant de nombreuses semaines une fois La Voix terminée au début avril, devront affronter Éric Lapointe, Isabelle Boulay et compagnie jusqu’au cœur du printemps, parce que TVA lancera sa saison d’hiver avec six émissions du Banquier, qui occuperont la case horaire du dimanche soir. La Voix reprendra donc l’antenne le 12 février. Le Gala Artis sera ainsi repoussé de quelques semaines: sa diffusion est prévue le 14 mai.

En rencontre de presse suite au lancement de la programmation de TVA hier après-midi, la directrice principale des chaînes de Groupe TVA, Suzane Landry, a indiqué qu’il s’agissait d’une façon «d’occuper le terrain».

La même stratégie sera utilisée cet automne. Au lieu d’être étalée sur 10 week-ends, comme c’était le cas avant, la programmation originale en couvrira 12. Trois Banquier sonneront la charge à partir du 11 septembre avant de céder l’antenne à La Voix Junior le 2 octobre. Dévoilées hier, les premières images du concours de chant destiné aux jeunes de 7 à 14 ans laissaient entrevoir un esprit de compétition moins féroce entre coachs. Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky y allaient d’arguments de vente beaucoup plus ludiques. «Dans mon équipe, c’est poutine à volonté, tout le temps!» a d’ailleurs lancé Nevsky pour convaincre un participant de se joindre à son écurie.

TVA « ouvert » à Julie Snyder

Quant à Julie Snyder, la saga n’est pas terminée. L’animatrice rencontrera TVA en septembre pour parler d’un renouvellement de contrat. La direction du réseau s’est faite avare de commentaires quant aux chances de revoir la «démone» à son antenne à l’automne 2017. «On est assez ouvert parce qu’on fait une rencontre avec elle», s’est contenté de dire Suzane Landry.

Parmi les autres nouveautés au programme, outre L’imposteur, La relève, L’échappée et L’heure bleue, signalons la demi-heure additionnelle de Salut, bonjour, qui s’étirera dorénavant sur quatre heures en semaine, de 6 h à 10 h. À partir du mois d’octobre, les émissions de TVA seront également offertes en rattrapage sur TVA.ca. Une application mobile sera lancée.

Enfin, les deux derniers épisodes des Beaux malaises seront diffusés cet hiver. Dans le court extrait présenté, on pouvait voir – et surtout entendre – Julie crier à sa fille: «Ferme donc ta gueule p’tite crisse de conne!»

Ça promet, il va sans dire!